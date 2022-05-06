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南韓影后姜受延腦出血緊急送醫 經紀公司首發聲求集氣

記者陳建嘉／即時報導
姜受延。圖／摘自推特
姜受延。圖／摘自推特

55歲韓國影后姜受延驚傳緊急送醫，目前她仍與死神拔河，她所屬的經紀公司Aplanet Entertainment在南韓時間下午4點多發聲，表示「姜受延演員因為腦出血送醫，目前正在治療中，是否進行手術，還在觀望中，懇請外界集氣祝福她康復」。

韓媒「Starnews」指出，姜受延本來向家人表示自己頭很痛，沒想到下午就變成如此嚴重的腦出血，讓家屬相當震驚。另有韓媒找到她的友人透露狀態，好友表示「她雖然靠著人工呼吸器維生，但目前還沒有意識」，家屬也表示她的手術因為風險不小，所以家人還無法做出進一步開刀的決定。

姜受延是童星出身，曾在「風雲」扮演明成皇后的童年，1983年主演電視劇「高校生日記」獲得好評，是當時青春玉女偶像代表，而她在「種女」大突破，演出古代版「代理孕母」，還有大膽床戲，讓她獲得威尼斯影展影后，當初是亞洲第一位獲得該獎的女星。1989年她再以電影「波羅揭諦」在莫斯科影展封后，國際知名度極高，姜受延也是韓國各大頒獎典禮的常客，獲得韓國三大頒獎典禮青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎的影后，如今發生大事，網友紛紛希望她早日康復。

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