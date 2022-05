周董與昆凌宣布三女兒到來。圖/摘自IG

周杰倫 (周董)和昆凌終於迎接小公主誕生!稍早昆凌在IG發文,正式官宣三女兒終於來到來!

她寫道:「Just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS.」(當你以為你已經了解什麼是愛,有些小事情就會來提醒你,愛有多麽巨大。)

而過去對小孩長相保密到家的周董更是罕見PO出女兒的正臉照,寫道「母女兩位都辛苦了 @hannah_quinlivan Thank God for this beautiful gift! 」(謝謝上天給最美的禮物)。