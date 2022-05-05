隋棠PCR做2次陰轉陽確診 「從家中搬出」隔離中

隋棠。圖／摘自IG

台灣藝人隋棠近來忙拍葉天倫執導的新片「團圓飯」，4日晚間她突透露，劇組中出現確診者，因此自己也隨即做快篩與PCR，由於家中有三個小孩，她同時也毫不猶豫地立刻從家中搬出自主做隔離，原本快篩與PCR皆為陰性，5日她再做一次PCR，結果轉為陽性宣告確診。

隋棠4日在IG限時動態上透露，「劇組篩出兩名確診者的今天，毫不猶豫的搬出家裡，演員的工作無法一直戴口罩，腹背受敵之感。只希望孩子健健康康，大家平安」，如今她檢測 結果由陰轉陽，早早搬出家獨居，是超前部署。

檢測結果出爐後，隋棠則透過經紀人表示，目前身體狀況都還好，「昨天知道劇組有確診者之後，劇組就再安排了加做PCR，今天檢測結果是陽性，已經在居家隔離當中，感謝大家關心」。

劇組導演 葉天倫也緊急回應，他向本報表示：「由於固定快篩的機制而驗出來有陽性同仁，我們便趕快緊急應對，讓全體演職員做PCR並且同時匡列密切接觸者，確保不會再有向外傳播的可能。目前確診者的健康恢復對我們來說是最重要的，我們會密切關切，也同時調整加強未來拍攝的防疫 規範。目前這個案子還沒有正式發布，主創細節還在調整當中，期待等大家都平安之後能夠跟大家介紹這個案子。感謝大家關心，希望大家健康平安。」

他表示，原本劇組就有固定快篩，現在也已經緊急匡列，接下來會調整並強化防疫規範，目前絕對會以劇組人員的健康為重，也期待未來正式向大家介紹這部電影。

葉天倫自從「雞排英雄」、「大稻埕」之後再度執導賀歲片，找來金馬影后陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、藍鈞天參演，該計畫已經籌備多時，據傳隋棠在片中會有突破性演出，與陳淑芳有不少火花。