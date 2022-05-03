我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日防長3日訪美 明與奧斯丁會面 重申依法助台自衛

最高院：墮胎權意見草案為真 但非定案 洩漏行為是背叛

婚姻讓她窒息 網紅理科太太：離婚後人生突然變光明

記者林怡秀／專訪
理科太太去年底結束5年婚姻，恢復單身。記者吳致碩／攝影
理科太太去年底結束5年婚姻，恢復單身。記者吳致碩／攝影

網紅理科太太（陳映彤）去年底結束5年婚姻，恢復單身的她宛如重生，當時她為維持婚姻開始了諮商之路，才發現過去根本不夠了解自己；她坦言，當時在婚姻中失去了對人生的動力，「我不想工作，什麼事都不想做，但我想知道為什麼我會這樣，所以我才開始諮商。」

諮商沒能救回她的婚姻，卻治癒了她自己，「可能是開啟了感官的通道吧，心裡會感受到一些感動和衝擊，覺得世界多了彩度和厚度。」

理科太太當時身處婚姻困境，仍以一貫的理性態度去面對問題，諮商師告訴她，她之所以失去對人生的動力，可能是生活中有太多東西拖累她，她必須用盡力氣才能維持平衡。

她也曾和前夫求救，但對方無法理解她的感受，因為兩人有太多的分歧，「我相信一段婚姻，外人看到的只是冰山一角中的一角，尤其是社群的東西，非常表面，那可能只是24小時中的其中10秒鐘，但很多人就會覺得，事情就是這樣，真正的箇中滋味，只有在那段婚姻裡的人才知道。」

所以婚姻是從何時開始有了變化？理科太太回「大概是第2年吧，畢竟有小孩，很多事情我覺得可以先試看看，因為我不想沒努力過就放棄，可是原來很多事情不是妳想要可以，為了長遠，最後還是必須做這樣的決定。」

她不諱言，離婚後確實輕鬆很多，「就覺得人生突然變得很光明，呼吸進去的空氣都特別多。」她承認上段婚姻讓她感到窒息，但說得雲淡風輕：「都過去了，現在就是人生的下一階段。」

回首過去，她說「謝謝自己那時候有撐住，也覺得那時候的自己又傻又勇敢，但現在不會了。」她現在動力滿滿，對目前的生技事業更有熱情，經營YouTube頻道則是副業，目前她成立的「好好生醫」已上軌道，她把心思放在另一塊，「我現在最主要的工作就是，我在美國有另一間生技公司，最近一輪募資募到差不多10億台幣，主要做小分子製藥，我是共同創辦人暨產品長，也跟我所學相關。」

比起戀愛，她寧願花時間工作和陪小孩，結婚這個坑，暫時還不想再跳進去。

社群 YouTube

上一則

一夕爆紅生活驟變 「魷魚遊戲」反派男星爆罹恐懼症

延伸閱讀

分手仍是朋友 「魔鬼剋星」丹艾克洛德婚變不離婚

分手仍是朋友 「魔鬼剋星」丹艾克洛德婚變不離婚
才被傳離婚 楊丞琳曝異地戀辛酸：分手要快狠準

才被傳離婚 楊丞琳曝異地戀辛酸：分手要快狠準
熟年分手新模式？「魔鬼剋星」主角宣告與妻分開未離婚

熟年分手新模式？「魔鬼剋星」主角宣告與妻分開未離婚
捐離婚和解金縮水 安珀遭影迷抵制

捐離婚和解金縮水 安珀遭影迷抵制

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。圖／摘自Angelababy微博

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

2022-04-26 12:06
范冰冰放送泡澡畫面。（取材自小紅書）

范冰冰曬40歲素顏 喝奶茶泡澡畫面曝光

2022-04-28 06:27
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21

超人氣

更多 >
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴
經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險
巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅
梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡