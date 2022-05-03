婚姻讓她窒息 網紅理科太太：離婚後人生突然變光明

理科太太去年底結束5年婚姻，恢復單身。記者吳致碩／攝影

網紅理科太太（陳映彤）去年底結束5年婚姻，恢復單身的她宛如重生，當時她為維持婚姻開始了諮商之路，才發現過去根本不夠了解自己；她坦言，當時在婚姻中失去了對人生的動力，「我不想工作，什麼事都不想做，但我想知道為什麼我會這樣，所以我才開始諮商。」

諮商沒能救回她的婚姻，卻治癒了她自己，「可能是開啟了感官的通道吧，心裡會感受到一些感動和衝擊，覺得世界多了彩度和厚度。」

理科太太當時身處婚姻困境，仍以一貫的理性態度去面對問題，諮商師告訴她，她之所以失去對人生的動力，可能是生活中有太多東西拖累她，她必須用盡力氣才能維持平衡。

她也曾和前夫求救，但對方無法理解她的感受，因為兩人有太多的分歧，「我相信一段婚姻，外人看到的只是冰山一角中的一角，尤其是社群 的東西，非常表面，那可能只是24小時中的其中10秒鐘，但很多人就會覺得，事情就是這樣，真正的箇中滋味，只有在那段婚姻裡的人才知道。」

所以婚姻是從何時開始有了變化？理科太太回「大概是第2年吧，畢竟有小孩，很多事情我覺得可以先試看看，因為我不想沒努力過就放棄，可是原來很多事情不是妳想要可以，為了長遠，最後還是必須做這樣的決定。」

她不諱言，離婚後確實輕鬆很多，「就覺得人生突然變得很光明，呼吸進去的空氣都特別多。」她承認上段婚姻讓她感到窒息，但說得雲淡風輕：「都過去了，現在就是人生的下一階段。」

回首過去，她說「謝謝自己那時候有撐住，也覺得那時候的自己又傻又勇敢，但現在不會了。」她現在動力滿滿，對目前的生技事業更有熱情，經營YouTube 頻道則是副業，目前她成立的「好好生醫」已上軌道，她把心思放在另一塊，「我現在最主要的工作就是，我在美國有另一間生技公司，最近一輪募資募到差不多10億台幣，主要做小分子製藥，我是共同創辦人暨產品長，也跟我所學相關。」

比起戀愛，她寧願花時間工作和陪小孩，結婚這個坑，暫時還不想再跳進去。