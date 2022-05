金卡戴珊減掉了7公斤 重現夢露「生日快樂」經典造型

金卡戴珊穿上女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪唱生日快樂歌時穿的服裝現身。(美聯社)

被稱為「時尚 奧斯卡」的大都會 藝術博物館 慈善晚宴(Met Gala)登場,今年展覽主題為「In America: An Anthology of Fashion」(在美國:時尚的選集),延續去年「In America: A Lexicon of Fashion(在美國:時尚的詞彙)」繼續將焦點放在美國經典風格。而晚宴的dress code也按慣例配合展覽主題,充滿美式風情。

在今年所有與會來賓中,最貼近主題的應該就是金卡戴珊了,她以美國傳奇女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時穿的造型現身,而且穿的正是當年夢露所穿、由Jean Louis設計的服裝。搭配白金色的頭髮、白色皮草披肩,優雅性感重現經典畫面。這件衣服是她在2016年從博物館買回來的館藏,花費約481萬美元。

去年金卡戴珊以一身黑色Balenciaga從頭包到腳,被戲稱很像「柯南動畫裡的黑衣人」。今年壓軸登場的她,穿上這件典藏之作,非常契合主題之外,也展現出不同以往的另一種風格。而且她必須減掉約7公斤才能穿得下這件衣服,是真的花了一番功夫為這個年度盛會做準備。