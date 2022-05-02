最爛超級英雄片？「綠光戰警」導演再認錯：不應該拍

「綠光戰警」是公認的漫畫英雄片失敗作。圖／摘自imdb

超級英雄電影 自從漫威的「鋼鐵人」等片締造叫好叫座佳績後，稱霸全球票房超過10年，然而仍有此類影片被公認成績欠佳、賣座也失利，其中由萊恩雷諾斯主演的「綠光戰警」正是極具代表性的例子，連他後來都在自己主演的「死侍」系列中自嘲不該接下這部爛戲，「綠光戰警」導演 馬丁坎貝爾過去已經出面「認錯」，表示自己真的不應該拍出這部電影，近日為新片宣傳又再一次被問到這個從影生涯的大污點，還是覺得當初不該接拍。

馬丁曾經兩度執導007系列影片「黃金眼」與「皇家 夜總會」，分別助皮爾斯布洛斯南與丹尼爾克雷格打下良好的票房基礎，但他難得一回執導超級英雄電影，卻產生出「綠光戰警」這樣的大失敗。他嘆道：「我並不擅長拍超級英雄片，『綠光戰警』？人們不喜歡這部電影，坦白說我也不應該拍。我接拍是因為從來沒執導過這類型影片，就算拍了一部反應不成功的片子，付出的努力其實和拍出一部成功的片子一樣多，我想還有很多人比我更會懂得拍超級英雄片。」

「綠光戰警」票房、評價雙失利後，11年來沒有機會起死回生再出續集，或是換人重啟，唯一的貢獻是讓萊恩與女主角布蕾克萊佛莉結緣，現在是娛樂圈著名的紅星夫婦，至少讓萊恩的人生有了一些好的轉變。