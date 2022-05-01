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華府專家：台灣並不需要正式的美國安全保證

裘莉在烏克蘭大發聖光 卻出狠招要讓小布永遠失去孩子

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉前往烏克蘭大城利維夫，和志工交談了解當地情況。（歐新社）
安琪莉娜裘莉前往烏克蘭大城利維夫，和志工交談了解當地情況。（歐新社）

俄羅斯與烏克蘭間的戰火未熄滅，歐美不少大牌紅星都對烏克蘭民眾被迫逃離家園的處境十分關心。身為聯合國難民署特使的安琪莉娜裘莉，也已現身烏克蘭西部的大城利維夫，親自探視當地兒童與人民的情況，碰到人們和她打招呼、要簽名，她也保持親切的態度。

裘莉一向對於弱勢群眾的權益很在乎，她在利維夫除了和志工會面、了解他們的工作狀況外，也抽空和孩童們遊玩，讓在戰爭陰影下的他們，露出難得的笑容。裘莉一度碰上空襲警報，在安全人員的護送下順利進入避難區域，沒有任何危險。她過往就曾領養來自戰亂區域的小孩，因而她去了烏克蘭也被懷疑是否在當地再領養小孩子，但這推論目前尚未發生。

相較於對於弱勢和兒童的關懷，裘莉處理自身的離婚官司，就非常的堅決、強硬，眾所周知她的昔日伴侶布萊德彼特，要求和她取得孩子們的共同監護權，她則堅持只給他探視權，要把小孩的監護權牢牢抓在手上，也因此婚變5年多，彼此仍無法徹底切割。

根據「US」雜誌報導，布萊德彼特開始覺得裘莉會設法在監護權歸屬上繼續拖時間，直到孩子們都成年了、不用再被爸媽管束為止，這段期間內因為孩子們大都跟她住，她有很多時間對他們灌輸自己的想法，好讓他們就算年紀夠大了、有自主權，也不想再跟父親有任何瓜葛。但即便如此，布萊德彼特不會放棄爭取孩子們，不會對裘莉先認輸。

布萊德彼特不會放棄爭取小孩監護權。（路透資料照片）
布萊德彼特不會放棄爭取小孩監護權。（路透資料照片）

裘莉 烏克蘭 布萊德彼特

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