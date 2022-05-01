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中劇爆抄襲10點雷同 「馬脖子折90度」挨轟回應網氣炸

記者陳慧貞／綜合報導
羅晉（左）與李一桐在「鶴唳華亭」劇中有虐情橋段。圖／緯來戲劇台提供
羅晉（左）與李一桐在「鶴唳華亭」劇中有虐情橋段。圖／緯來戲劇台提供

中國劇男神楊洋憑一部「微微一笑很傾城」走紅後，人氣始終紅不讓，近期他與趙露思主演的古裝武俠劇「且試天下」播出，討論度破表，累積更超過10億播放量，但隨著討論度飆高，負評也跟著來，不但劇情被爆抄襲羅晉主演的「鶴唳華亭」，網友揪出兩劇10大情節雷同處，更指出該劇出現馬匹翻滾被折頸，疑似「虐馬」的畫面怵目驚心，令網友瞬間炸鍋，要求該劇下架停播。

「且試天下」改編自作家傾泠月同名作品，劇中，楊洋飾演在惡毒繼后面前裝作體弱多病的雍州二皇子「豐蘭息」，實則另一身分是江湖高手「黑豐息」，但劇情中「男主父親是庶出、皇帝爹不疼、親娘死、妾室惡毒上位為繼后、吃蝦（魚）過敏、科舉舞弊案」等，卻被爆出與2019年播出、至今累計有74億播放量的「鶴唳華亭」劇情相似度極高，連分鏡橋段也剪得極為雷同，引發網友怒批。

該劇第1集中出現的騎馬打仗畫面，其中有匹馬前腿遭牽引繩拉扯，導致馬兒慘跌翻滾，一幕馬匹「脖子折成90度」，吊著鋼絲的演員也往前飛撲，畫面驚悚萬分，疑似「虐馬」舉動，令網友痛罵「這馬脖子應該當場就折斷了，存活機率很低」，大罵劇組「太不人道」。

劇組則做出聲明，強調參與電視劇拍攝的馬匹都有經過半年以上的特殊訓練，拍攝過程也做足安全措施，並稱「那匹馬健康狀況良好，之後還參與多部電視劇拍攝，目前也正在另一劇組參與拍攝工作中」，此番言論更令網友傻眼，「安全，不代表不痛」、「你覺得我會信？」，還有人狠酸「劇方說馬還好就好唄，脖子都折成這樣了，換一匹馬來，指鹿為馬說還活著，觀眾也認不出啊。」再度引發一波爭議。

「且試天下」出現武打戲中馬匹翻滾畫面，怵目驚心。圖／摘自微博
「且試天下」出現武打戲中馬匹翻滾畫面，怵目驚心。圖／摘自微博
楊洋（右）和趙露思主演「且試天下」，劇情、造型挨轟抄襲。圖／摘自微博
楊洋（右）和趙露思主演「且試天下」，劇情、造型挨轟抄襲。圖／摘自微博
羅晉拍攝「鶴唳華亭」認真投入。圖／八大電視提供
羅晉拍攝「鶴唳華亭」認真投入。圖／八大電視提供
楊洋（左）和趙露思主演「且試天下」，劇中2人是歡喜冤家。圖／摘自微博
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