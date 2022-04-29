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虛驚一場？「蜘蛛人」安德魯加菲沒要退出 只休2個月？

記者蘇詠智／即時報導
安德魯加菲放話想休息一陣子，影迷卻擔心他息影。（路透資料照片）
安德魯加菲放話想休息一陣子，影迷卻擔心他息影。（路透資料照片）

從去年下半年到現在，曾經主演「蜘蛛人：驚奇再起」系列的安德魯加菲演藝事業回春，不僅在兩部奧斯卡電影「神聖電視台」、「倒數時刻」都有不錯的表現，後者讓他成為金球獎影帝也風光提名奧斯卡最佳男主角，他助陣演出的「蜘蛛人：無家日」全球賣座總數字直逼19億美元，成為新冠肺炎爆發以來最狂賣的巨片，他的表演也引起話題，緊接著他還主演最新影集「天堂的旗幟下」，一連串工作幾乎沒有喘息，他直呼要暫時退出幕前，好好回歸平常生活，讓影迷擔心他要很長一段時間消失在大小銀幕上，甚至被懷疑他可能息影。

安德魯日前接受訪問，親口破除謠言，自我解嘲：「對啊，我要從演戲工作上退休了，我不幹了，我已經再也沒有意願去做了，我已經賺夠錢可以下半輩子都住在露營車裡，所以不想做了。」然後才說道：「沒有啦，我不知道這從哪裡傳出來的，我只是要給自己放個假，我只是說，我需要休息，我需要放假，我覺得人們不過就是無中生有。我已經工作得很拚，我也很愛我這些作品，但是我也需要休息1個月，放自己1個月的假，或許兩個月。」換言之，他只想短暫的休息，還沒有退出演員的工作，影迷真的無需太過擔心。

安德魯加菲這大半年來的事業表現頗為風光。（路透資料照片）
安德魯加菲這大半年來的事業表現頗為風光。（路透資料照片）

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