曾江最後照片曝光 遺孀首對外發聲「需要時間接受」

曾江(左)、焦姣結婚28年以來夫妻時常外出遊山玩水。圖／摘自微博

資深港星曾江27日在香港 尖沙咀一間防疫酒店昏迷不醒，經檢驗後證實事主當場死亡，搶救後仍宣告不治，享壽87歲，死因尚待查明，他的遺孀焦姣則於28日晚間首度發聲，向港媒表達其不捨，「一定會挺過去的，需要些時間，人生的悲歡離合是常態應該面對接受」。

因為在尖沙嘴的一間檢疫飯店內離世，曾有媒體、網友猜測曾江的離世，是否與新冠肺炎有關，不過香港衛生署已否認，經法醫初步化驗，曾江的檢測為陰性，並未染疫，還未有確切死因。曾江的工作室也曝光他生前最後一張照片，提到曾江說自己身體很好，不用擔心，說頭髮長得很長了，「都可以紮一個小辮子了，等隔離完我就去理髮」，未料就發生憾事。

曾江、焦姣結婚已有28年，他先前已有2段婚姻，焦姣的前夫黃宗迅因車禍過世，2人原本是多年好友，當年就是曾江陪伴她走出低潮，才會日久生情相戀，並於1994年結婚，度過28年幸福的婚姻生活，兩人不時外出遊玩，出席活動時也形影不離，提到兩人相處之道，直說「就是吵完架當做沒有吵過，還有，老婆永遠是對的！」

曾江接受西方教育，焦姣性格比較傳統，不時產生小摩擦，不過焦姣表示兩人互相包容很重要，才能夠維持近30年的感情。港媒表示，曾江離世之後，焦姣難忍悲痛，有些身體不適，血壓升高，但仍堅強整理悲傷心情，專心處理亡夫後事。

曾江演過無數戲劇、電影，代表作包括「英雄本色」、「警察 故事3之超級警察」，2015年則憑「竊聽風雲3」首奪金像獎最佳男配角，他與謝賢、王羽 的多年交情也頗為外界津津樂道。不過曾江、謝賢2015年錄製旅遊節目「4個小生去旅行」時，曾江說痛風發作，全程都要用拐杖助行，還需要謝賢幫忙推輪椅。後來在記者會上，謝賢提到節目拍攝時極為不快，認為曾江裝病，一度要出拳打他，並甩他巴掌，當時夾在中間的胡楓，連忙當和事佬架開兩人，因而傳出兩位老牌影星決裂，不過謝賢幾年後上節目訪問時，笑說當時是節目效果，兩人一直都是老友，後來還疑似流出謝賢向曾江鞠躬道歉的影片，但未獲證實。只是另有一說指出，是王羽居中協調邀請兩人和解吃飯，才終於化干戈為玉帛。