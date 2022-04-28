3愛女送別父親王羽 王馨平淚別「來生再當父女」

李安曾在金馬獎大讚王羽是一代巨星。圖／讀者提供

「獨臂刀王」王羽 5日因呼吸衰竭病逝，享壽80歲，他的告別追思禮拜28日舉行，他的長女王馨平、小女兒王美怡在也分別從香港、加拿大返台隔離，與原本就住在台北的2女兒王加露齊聚送父親最後一程。3女兒出面受訪時，表達對父親的無限追思，「如果有下一輩子我們再做父女，我還是做女兒，你還是父親」。

王馨平與王加露、王美怡逐一接待前來弔唁的親友，包括黃大煒、導演 吳功等藝人都前來致意。追思禮拜現場已一片純白花海佈置，遺照則選用他於2011年以「武俠」入圍金馬獎男配角時，在紅毯上穿著黑色教服微笑的照片。儀式進行到一半，播放緬懷影片，成龍、李安以及鍾孟宏皆在影片中致意，成龍更稱王羽是大家的武俠老師，「王羽先生，我們永遠懷念你」。影片最終是王馨平演唱「寄語白雲」，搭配王加露所寫的感謝文字。

王馨平上台致詞時，首先感謝親友們，在疫情 如此緊張的時刻還願意前來，也提到會唱這首歌，是因為爸爸難忘已故的媽媽林翠，「這首歌是我爸媽離婚後，他要我學會唱的，長大後才明白，爸爸不捨跟母親分開，讓我這個女兒幫他唱出來」。王加露則說父親對她們很嚴厲，但很疼愛孫子，「寵到沒有天理，跟我們小時候的軍事教育天壤之別」，並感傷提到父親過世前一天，要求與她獨處，雖然什麼也沒有說，但是父女間的情誼不言自明，「謝謝你讓我知道我很重要，你也沒有白疼我」。

追思禮拜結束時，3女出席受訪，王馨平再次感謝父親栽培，「他希望我們三個女孩成長潔身自愛，長大都是好女孩，懂得禮數」，王加露一直以來都在台灣打點父親生活，「雖然他現在走了，但他解脫了，去到更好的地方」，也說父親不是孤獨的離世，因為3個女兒無論何時何地，都非常關心父親，「我想我父親的終身成就不只金馬獎，還有我們（姊妹），他應該很驕傲」，至於她們的舅舅曾江前一天驟逝，被問到相關後事，她們則回應「以舅舅的家屬為主」。