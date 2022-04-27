台裔導演無預警退出「玩命10」 感慨「艱難的決定」

林詣彬(右)退出馮迪索「玩命關頭10」，但仍會擔綱電影製作人。（圖：UIP提供）

馮迪索主演「玩命關頭10」才剛開拍，另找來「水行俠」傑森摩莫亞、「驚奇隊長」布麗拉森助陣，雖然在原班人馬陣容裡面獨缺巨石強森 ，但一切看起來仍相當順利，沒想到原本要繼續執導兩集的台裔導演 林詣彬無預警在IG宣布退出執導筒，但仍會擔綱製片人，環球影業將另尋導演。

林詣彬透過「玩命關頭」系列IG發文，表示「在環球影業的支持下，我做了非常艱難的決定，辭去『玩命關頭10』的導演職務，但會繼續擔任該項目的製作人」，林詣彬也發表感言，「在這10年以及5部電影 當中，我們已經能拍出能力所及最好的表演、最好的特技以及最好的汽車追逐，對我來說，身為亞洲移民的小孩，我對於自己能夠幫忙打造影史上最多元種族的系列電影，感到自豪。我將會永遠感謝這群出色的演員、工作人員以及工作室，謝謝他們歡迎我加入玩命大家庭」。文中並未解釋離開原因。

林詣彬在「玩命關頭3：東京甩尾」正式加入該系列，並一連執導「玩命關頭4」、「玩命關頭5」以及「玩命關頭6」，成功帶領這系列從街頭飆車電影邁向前所未有的特技大場面，也在馮迪索盛情邀約之下回歸執導「玩命關頭9」，原本預計要接連執導「玩命關頭10」、「玩命關頭11」，卻在電影開拍沒多久後宣告退出，不免讓人好奇。