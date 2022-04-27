曾是007龐德人選之一 連恩尼遜自爆為愛妻拒演有原因

連恩尼遜自爆為愛妻拒演007。圖／CATCHPLAY提供

好萊塢 巨星連恩尼遜最新懸疑犯罪動作電影「記憶殺神」，飾演的是一位冷血職業殺手，片中大量展現寶刀未老的動作戲實力，鏡頭透過007系列億萬票房大導馬丁坎貝爾Martin Campbell親自操刀下，讓連恩尼遜在片中，有如詹姆士龐德 般的架式！而導演 馬丁坎貝爾也透露：「連恩尼遜就是一位不管飾演什麼角色，觀眾都會很喜歡他的演員，就算是一位無情殺手，觀眾都會稱讚他帥的那種！」

有趣的是，近日連恩尼遜在宣傳新片「記憶殺神」時，回憶起自己曾是影史經典情報員007詹姆士龐德人選之一，在拍攝完「辛德勒的名單」(Schindler's List)時，「黃金眼」(GoldenEye)製作單位曾在連恩尼遜與其他人選之間做決定，連恩尼遜已故的太太娜塔莎李察森（Natasha Richardson）當時對他開玩笑說：「要是你答應演出詹姆士龐德，就別想娶我了！」連恩尼遜更透露：「後來只要我們有小爭執，我都會故意唱起007主題曲，暗示深愛的太太自己是為了她放棄詹姆士龐德這個角色的。」然而，在沒有詹姆士龐德的光環下，連恩尼遜反而嘗試了各種不同動作題材而成為了今日的好萊塢動作片巨星。