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捨不得舊情？宋仲基老家竟驚見宋慧喬合照

記者陳建嘉／即時報導
宋仲基、宋慧喬短短兩年婚姻已成泡影。圖／摘自IG
宋仲基、宋慧喬短短兩年婚姻已成泡影。圖／摘自IG

南韓演藝圈的一段佳話已成往事，宋仲基宋慧喬曾在2016年演出夯劇「太陽的後裔」，進而相戀，並在隔年結婚，沒想到這段婚姻不到兩年就告終，最近有中國粉絲造訪宋仲基童年時住過的老家，當時宋爸爸還親自接待粉絲，粉絲在拍照時，意外發現還有許多舊照，甚至包括昔日與宋慧喬的劇照，對比現今景況，無盡感慨。

當年宋仲基、宋慧喬在3年前離婚，宋仲基聲明表示「比起指責哪方的錯誤，兩人更想圓滿結束婚姻，盡快從傷痛走出」，宋慧喬則透過經紀公司對外表示，兩人離婚是因「無法克服雙方個性差異」，雖有傳言指兩人感情生變可能跟經濟、生子問題有關，但都未證實。

由於當年「太陽的後裔」人氣太高，韓國太白市還成為觀光勝地，當地政府甚至建造「太陽的後裔」公園，並有「雙宋接吻銅像」打卡聖地，只是婚變之後，這一切也無疾而終。

然則，陸媒「新浪娛樂」報導，隨著宋仲基紅遍全亞洲，他的家人將他出道以來的作品打造成收藏館，不僅公開他曾收過的禮物、劇照，有名中國網友有幸造訪時，裡面剛好開放，竟還發現房間角落有宋仲基、宋慧喬在「太陽的後裔」劇照，引起粉絲熱議，似乎代表是宋爸爸捨不得丟，也有不少網友猜測，宋仲基可能仍然念及舊情。

宋仲基老家。圖／摘自微博
宋仲基老家。圖／摘自微博
宋仲基老家竟然還有昔日與宋慧喬的合照。圖／摘自微博
宋仲基老家竟然還有昔日與宋慧喬的合照。圖／摘自微博

宋仲基 宋慧喬 觀光

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