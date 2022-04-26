強尼、安珀法庭攻防 逗得列席民眾大笑

強尼戴普在法庭上的表現搶盡鋒頭。(路透)

強尼戴普與前妻安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，開庭至今彼此互揭瘡疤，但歐美媒體分析兩人連日來的表現，認為強尼戴普主導局面，他這幾年因被安珀貼上「家暴 男」的標籤，事業嚴重受到打擊，歐美媒體稱他開庭這幾天內，再度做回他拿手的最佳男主角，是整件官司的焦點。

連續數日出庭，強尼戴普針對安珀赫德律師提出的不利證據試圖辯解，卻常不自覺有些俏皮的表現，網路上相關迷因哏圖也紛紛出籠。

當強尼的律師要他講出自己除「神鬼奇航」還演過哪些系列影片，他只說得出「魔境夢遊」，接著自我解嘲：「被問到演過哪些片，我好像顯得很可悲。很抱歉，我只是都沒有看過，我覺得好像不要看比較好。」列席旁觀的民眾都忍不住大笑，法官不得不放話，若太吵、破壞秩序，就要請他們都離開。

提及離婚糾紛的影響，強尼戴普表示外界未審先判，直接認定他就是家暴男，感到很受傷，也不滿迪士尼 馬上把他和「神鬼奇航」系列切割。

他與安珀之間的扭曲關係，藉由不同的證物、證詞，已讓外界充分感受到彼此是互相傷害、折磨與虐待，兩人曾在澳洲 大吵，鬧到房務經理進來發現窗戶破裂、大理石階梯也有碎片，甚至還有染血的強尼手指一部分被包在紙巾裡，場面怵目驚心。

這場官司的過程還透過轉播呈現在公眾眼前，但強尼被著名主持人—「紐約鳥王」霍華史登砲轟「自戀又演得太過火」，霍華諷刺表示，有的人就是以為自己很有說服力、很聰明、能夠靠耍耍嘴皮子就擺脫所有麻煩，是標準自戀者的表現，而強尼戴普就是個超自戀的人。