威爾史密斯不爽克里斯洛克早有前因？曾懷疑和妻子勾搭

威爾史密斯（右）與克里斯洛克被傳以前就有過嫌隙。（路透資料照片）

威爾史密斯 在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克，風波尚未完全平息，八卦 刊物也還繼續在他們之間大作文章。「OK！」雜誌稱威爾對克里斯是積怨已久、藉機爆發，指多年前克里斯和威爾的妻子潔妲蘋姬一起為「馬達加斯加」配音，他就曾懷疑他們暗通款曲。

雖然威爾史密斯在公眾眼前像是個力挺妻子、甚至接受她婚內另有感情對象的大方丈夫，「OK！」稱他一直以來都有妒火中燒恐情緒失控的問題，就像克里斯洛克與潔妲蘋姬合作「馬達加斯加」，不時會在宣傳活動上碰頭，他就懷疑他們不只「同事情」，就算潔妲蘋姬跟他保證與克里斯洛克之間啥都沒發生，他還是無法消除心中對克里斯的敵意，覺得克里斯非常不尊重他。在奧斯卡頒獎典禮上的那一巴掌，完全是為了洩恨。

「OK！」潔妲蘋姬要求過他，要是不能管理好自己的脾氣，婚姻也就走不下去，他果然還是沒能通過這個考驗，在全球觀眾眼前動手，讓自己的演藝事業陷入危機，Netflix確定不再籌拍他主演的「光靈」續集，他日前則被拍到現身印度，被懷疑是要去找大師來學習情緒控管。

不過專門打臉八卦的網站，堅稱所謂的「威爾史密斯對克里斯洛克嫉妒已久」之說，聽聽就好，不可以太過認真。