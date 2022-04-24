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強尼戴普出庭超搶戲 打誹謗官司也要當男主角

中央社華盛頓23日綜合外電報導
強尼戴普出庭。(美聯社)
強尼戴普出庭。(美聯社)

時而暴躁、時而不知所云，偶爾卻也出口成詩，男星強尼戴普（Johnny Depp）在與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司裡，扮演的是他擅長的角色：男主角。

在證人席上3天，曾3度入圍奧斯卡的強尼戴普試圖說服陪審團，安柏赫德指控他家暴的說法不實，而自己的演藝事業已因此全毀。

36歲的安柏赫德委任律師猛打58歲的強尼戴普嗑藥與酗酒史，為的就是破壞強尼戴普的可信度。

這位「神鬼奇航」系列電影男星在被安柏赫德委任律師交互詰問期間大致保持冷靜，但不時也會大發雷霆。

安柏赫德委任律師羅滕伯恩（Ben Rottenborn）要求回答一個「簡單的是或不是問題」時，強尼戴普反唇相譏：「這場官司裡沒什麼是簡單的。」

雙方律師你來我往，在維吉尼亞州的法庭裡，他們不時打斷對方，抱怨對方說的「傳聞」。

這招強尼戴普也學起來了，一次發言時他說，「我想這是傳聞」，引來哄堂大笑。

他的回答往往長篇大論，滔滔不絕，被問到家暴指控時，強尼戴普比擬為「在岩漿落下時逃跑。會殺了你、毀了你的雨滴落下時，你會試著逃跑」。

強尼戴普以頭髮綁成馬尾的造型現身費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court），他偏好三件式西裝，21日他穿著黑西裝、黑背心、黑襯衫和黑領帶，一身黑出庭。

安柏赫德則主要以黑色褲裝出庭，髮型每天都不一樣。強尼戴普作證時，她感情幾乎不外露，專心聆聽後，與律師群低聲討論，並在黃色的便條紙上記錄。

官司主要圍繞家暴打轉，強尼戴普與安柏赫德互控對方在2015至2017年結縭期間施暴。

強尼戴普表示，他曾跟很多人說過自己被安柏赫德打，包括他「最親密的友人」導演提姆波頓（Tim Burton）等。

強尼戴普傳給許多人的難聽簡訊也當庭讀出，簡訊中強尼戴普叫安柏赫德是「賊女人」，和他交往多年、替他生下兩個小孩的前女友凡妮莎帕拉迪斯（Vanessa Paradis）則是「法國敲詐者」。

被問到這些簡訊時，強尼戴普坦承自己有時會比較過頭，但「我在寫簡訊時…這就是畫布，就是在畫畫」。

這場官司將在25日繼續開庭。

家暴 維吉尼亞州 導演

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