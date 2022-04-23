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彩蛋滿滿 「媽的多重宇宙」致敬經典華語片、星際大戰

記者陳建嘉／即時報導
「媽的多重宇宙」有多部電影彩蛋，讓影迷如數家珍。圖／双喜提供
「媽的多重宇宙」有多部電影彩蛋，讓影迷如數家珍。圖／双喜提供

楊紫瓊主演「媽的多重宇宙」可謂為今年彩蛋元素最豐富的電影，不僅每段戲幾乎都致敬不同經典佳作，包括「臥虎藏龍」、「花樣年華」以及「2001太空漫遊」，就連出品公司都大有玄機，讓影迷直呼過癮。

「媽的多重宇宙」的發行公司其中之一有Hotdog Hands LLC，剛好呼應劇中的熱狗手指，另一間發行公司則為Year of the Rat，也是致敬片中提及的「料理鼠王」。此外，楊紫瓊飾演的角色叫做「秀蓮」，與楊紫瓊在「臥虎藏龍」的角色同名；楊紫瓊、關繼威在其中一個化身大明星的宇宙，有在街角抽菸對話，場景、色調都致敬王家衛「花樣年華」，恰巧關繼威也在王家衛劇組待過，更具代表性。除此之外，槍戰戲有如「駭客任務」、猩猩現身的上古世紀則是「2001太空漫遊」、打破木門而入則是致敬「鬼店」，至於最為明顯的致敬，莫過於「秀蓮」在片中對著女兒大喊「我是妳老媽I'm your mother」，刻意讓人回憶起「星際大戰」的經典橋段。

導演關家永、丹尼爾舒奈特都論及「媽的多重宇宙」原本是以父親為主角，但因為故事寫到後來，覺得老媽的角色更有趣才改以媽媽為主，提到父親的角色原型便是成龍，只可惜後來成龍未能演出，不過關繼威在一些動作戲的編排上，也照樣沿襲成龍，讓影迷直呼精彩。

「媽的多重宇宙」有眾多影迷限定彩蛋
「媽的多重宇宙」有眾多影迷限定彩蛋
關繼威其中一段在街角抽菸聊天的戲，色調、場景都致敬王家衛「花樣年華」。圖／双喜提...
關繼威其中一段在街角抽菸聊天的戲，色調、場景都致敬王家衛「花樣年華」。圖／双喜提供
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」名為「秀蓮」，與她在「臥虎藏龍」的角色撞名。圖／双喜提供
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」名為「秀蓮」，與她在「臥虎藏龍」的角色撞名。圖／双喜提供

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