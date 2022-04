彩蛋滿滿 「媽的多重宇宙」致敬經典華語片、星際大戰

「媽的多重宇宙」有多部電影彩蛋,讓影迷如數家珍。圖/双喜提供

楊紫瓊主演「媽的多重宇宙」可謂為今年彩蛋元素最豐富的電影 ,不僅每段戲幾乎都致敬不同經典佳作,包括「臥虎藏龍」、「花樣年華」以及「2001太空 漫遊」,就連出品公司都大有玄機,讓影迷直呼過癮。

「媽的多重宇宙」的發行公司其中之一有Hotdog Hands LLC,剛好呼應劇中的熱狗手指,另一間發行公司則為Year of the Rat,也是致敬片中提及的「料理鼠王」。此外,楊紫瓊飾演的角色叫做「秀蓮」,與楊紫瓊在「臥虎藏龍」的角色同名;楊紫瓊、關繼威在其中一個化身大明星的宇宙,有在街角抽菸對話,場景、色調都致敬王家衛「花樣年華」,恰巧關繼威也在王家衛劇組待過,更具代表性。除此之外,槍戰戲有如「駭客任務」、猩猩現身的上古世紀則是「2001太空漫遊」、打破木門而入則是致敬「鬼店」,至於最為明顯的致敬,莫過於「秀蓮」在片中對著女兒大喊「我是妳老媽I'm your mother」,刻意讓人回憶起「星際大戰」的經典橋段。

導演 關家永、丹尼爾舒奈特都論及「媽的多重宇宙」原本是以父親為主角,但因為故事寫到後來,覺得老媽的角色更有趣才改以媽媽為主,提到父親的角色原型便是成龍,只可惜後來成龍未能演出,不過關繼威在一些動作戲的編排上,也照樣沿襲成龍,讓影迷直呼精彩。