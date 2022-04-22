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昆凌才公布懷女兒 周董好友劉畊宏說溜嘴：21日已生產

記者王郁惠／台北23日電
劉畊宏直播說出昆凌21日已生產。取材自直播
劉畊宏直播說出昆凌21日已生產。取材自直播

昆凌昨才於Instagram限動分享第三胎性別，將喜迎小公主，夫妻倆過去對於小孩保密到家，這回三寶也不透露預產期，業界盛傳昆凌將於6月生產，不料周杰倫（周董）好友劉畊宏竟說溜嘴，爆料昆凌前天（21日）已生產。

昆凌昨上傳的影片中，只見女兒Hathaway和兒子Romeo站在前面，昆凌與周董將黑色氣球搓破，並飛出大量粉色氣球，公布第三胎懷的是女生，昆凌洋溢幸福笑臉，並在影片上寫道「My Princess，Love you so much」。

由於周董夫婦過去對於小孩都是保密到家，雖業界盛傳昆凌的預產期會落在6月，但日前昆凌12日才在限動PO出粉嫩嬰兒服感謝廠商，寫道「I’m so ready for月子」，透露已進入備產階段，昨問到昆凌是否已生產？周董所屬杰威爾公司對此回應：「以藝人公布為主。」

而周董好友劉畊宏去年底攜全家人移居上海，最近在直播軟體抖音健身直播一砲而紅，昨晚直播時，他突然與粉絲分享：「前天（21日）他女兒出生了，然後呢！我也恭喜他，昨天我們剛通過電話。」他原本是要強調周董知道他現在帶大家跳操，非常開心，也替他感到高興，甚至大方要劉畊宏可以用他的音樂當BGM，不料卻成「豬隊友」，早洩昆凌已生產的消息，媒體詢問周董所屬杰威爾公司，目前尚未得到回應。

昆凌才剛於限動分享第三胎性別。取材自Instagram
昆凌才剛於限動分享第三胎性別。取材自Instagram

健身 周杰倫 抖音

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