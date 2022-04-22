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法國傳奇影帝雅克貝漢過世 享壽80歲

中央社巴黎21日綜合外電報導
法國傳奇影帝雅克貝漢（Jacques Perrin）的家人今天告訴法新社，雅克貝漢安詳過世，享壽80歲。Getty Images
法國傳奇影帝雅克貝漢（Jacques Perrin）的家人今天告訴法新社，雅克貝漢安詳過世，享壽80歲。Getty Images

法國傳奇影帝雅克貝漢（Jacques Perrin）的家人今天告訴法新社，雅克貝漢安詳過世，享壽80歲。

雅克貝漢曾演出獲奧斯卡最佳外語片殊榮的「新天堂樂園」（Cinema Paradiso）、「柳媚花嬌」（The Young Girls of Rochefort），並共同執導「鵬程千萬里」（Winged Migration）。

在雅克貝漢的兒子賽蒙奈（Mathieu Simonet）寄給法新社的聲明中，他們宣布：「我們一家人深感悲痛地告知各位電影人雅克貝漢的死訊，他於4月21日在巴黎安詳地離開人世。」

雅克貝漢1941年7月13日生於法國巴黎，漫長的電影生涯從1950年代橫跨至今，演出超過70部電影。他因為義大利電影「半個男人」（Almost a Man）和西班牙電影「搜索」（The Search）拿下1966年威尼斯影展最佳男演員獎。

雅克貝漢在1961年的電影「手提箱女郎」（Girl with a Suitcase）中首次擔任主角，與女星克勞蒂亞卡汀娜（Claudia Cardinale）搭檔，該片在雅克貝漢的家鄉法國，以及義大利戲院上映。

雅克貝漢最為電影迷所熟知的，是他一頭灰白的頭髮及柔和的嗓音。雅克貝漢經常飾演軍官的角色，曾參演1965年的電影「317分隊」（The 317th Platoon）、1977年的「蟹鼓」（Drummer-Crab）、1982年的「上尉的榮譽」（A Captain's Honor），這3部電影都由皮耶肖恩多夫（Pierre Schoendoerffer）執導。

他也在雅克德米（Jacques Demy）執導的音樂劇「柳媚花嬌」及「驢皮公主」（Donkey Skin）和知名女星凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）搭檔。

雅克貝漢也共同製作約15部電影，包括曾獲奧斯卡最佳外語片和最佳剪輯的1969年電影「焦點新聞 Z」（Z），以及他的姪子克里斯巴哈蒂（Christophe Barratier）執導的2004年電影「放牛班的春天」（The Chorus）。

電影 義大利 奧斯卡

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