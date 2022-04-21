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陶虹涉分紅張庭公司6515萬美元 中國官方：肯定介入了

記者杜沛學／台北報導
張庭(左)和陶虹是好朋友。 圖／TST庭秘密提供
張庭(左)和陶虹是好朋友。 圖／TST庭秘密提供

張庭、林瑞陽的公司去年因涉嫌傳銷，名下26億資金遭凍結，日前又傳兩人名下96套房產被查封。張庭的姊妹淘陶虹也被爆出擔任該公司股東期間，曾有3年的分紅收入來自於傳銷，分紅達人民幣2.6億元（約4033萬美元），而針對消息，中國官方也回應了。

中國女星陶虹是曾獲金馬影帝徐崢的妻子，她因曾在張庭低潮時伸出援手，兩人有17年的手帕交，張庭更在2020年以兩人的名字創辦公司「陶不庭文化傳媒」，當時，陶虹也投資該公司5000萬人民幣（約775萬美元），成為股東。

根據中媒「澎湃新聞」報導，陶虹也投資了張庭涉及傳銷的上海達爾威公司，持股4.7%，並從2016年分紅現金，在2016、2017年分紅所得人民幣1.6億元（約2481萬美元），2018至2020年則有人民幣2.6億元（約4033萬美元），5年獲利共計人民幣4.2億元（約6515萬美元）。而在張庭夫妻出事後，陶虹火速切割退股，讓中國網友紛紛喊出也要官方查她的稅。

對於陶虹涉及分紅張庭公司人民幣4.2億元一事，中媒報導，陶虹經紀人稱不知情，中國記者採訪了石家莊裕華區市監局反不正當競爭科的一位負責人，對方表示：「陶虹肯定是介入了張庭的公司。但目前還暫時不能提供具體信息，因為現在上海疫情原因，我們的調查進度受到一定影響。」

投資 疫情

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