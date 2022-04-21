我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

普亭下令停攻亞速鋼鐵廠 封到「1隻蒼蠅也飛不進去」

強尼戴普反控被切手指 重現前妻大便床上實錄

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普提到自己在一場家暴中，險些被切掉手指。(路透)
強尼戴普提到自己在一場家暴中，險些被切掉手指。(路透)

強尼戴普、安珀赫德離婚後仍然風波不斷，毀謗官司於20日繼續開打，強尼改以證人身分出庭，重申早就提過的女方對他丟酒瓶導致手指差點被切斷、大便在床上等控訴，另外提及女兒莉莉蘿絲與安珀感情不好，「安珀還找來許多親友，婚禮當天直接在接待處嗑藥」，不過他自認當天也有呼大麻。

強尼並在法庭上還原自己差點被切掉手指的慘況，當時安珀向他連丟兩個酒瓶，削斷了他中指指頭的三分之一，而他的傷口後來曾兩度感染抗藥性金黃葡萄球菌，嚴重到差點要截肢，最後做了3次手術才能保住手指。

影片來源：YouTube NBC

強尼並再度提起「大便事件」，提到有次與安珀大吵過後，外出參加音樂節活動後返家，被自家警衛告知安珀竟然大便在他的床上，「這真的太荒唐了，我只能用苦笑來回應」，雖然安珀否認「那是狗狗的排泄物」，不過強尼說自己的愛犬根本拉不出這麼大坨的糞便。

強尼並說安珀的個性怪異，每次收工回家時，安珀都會主動為他脫鞋，結果有次他自己脫鞋，沒想到安珀瞬間變臉痛罵他，讓他大為震驚，「接下來一年半內，她完全變了另一個人」，強尼另提供自己被痛毆的家暴受傷照片，強調自己根本不像外傳一樣會打老婆，自己才是真正的受害者。

影片來源：YouTube COURT TV　

先前因為安珀多次對外放話，害他被迪士尼「神鬼奇航」系列開除，「他們明明還在販售史傑克船長的周邊商品，卻硬要跟我切割關係」，並說自己心灰意冷，即便迪士尼找他回歸演出，他也不會答應。

安珀赫德在法庭上表情凝重。(歐新社)
安珀赫德在法庭上表情凝重。(歐新社)
強尼戴普提到自己在一場家暴中，險些被切掉手指。(歐新社)
強尼戴普提到自己在一場家暴中，險些被切掉手指。(歐新社)

迪士尼 手術 家暴

上一則

吃紅棗不情願？直播帶貨很厭煩？ 車曉被網友罵哭

延伸閱讀

迪士尼反對「不說同性戀」法案 佛州終止稅務優惠報復

迪士尼反對「不說同性戀」法案 佛州終止稅務優惠報復
與交警庭上交鋒

與交警庭上交鋒
強尼戴普自曝兒時陰影 控前妻安珀赫德切手指、抓傷

強尼戴普自曝兒時陰影 控前妻安珀赫德切手指、抓傷
對投資人而言，迪士尼的魔法正在逐漸消退

對投資人而言，迪士尼的魔法正在逐漸消退

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕

強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕