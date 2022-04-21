強尼戴普反控被切手指 重現前妻大便床上實錄

強尼戴普提到自己在一場家暴中，險些被切掉手指。(路透)

強尼戴普、安珀赫德離婚後仍然風波不斷，毀謗官司於20日繼續開打，強尼改以證人身分出庭，重申早就提過的女方對他丟酒瓶導致手指差點被切斷、大便在床上等控訴，另外提及女兒莉莉蘿絲與安珀感情不好，「安珀還找來許多親友，婚禮當天直接在接待處嗑藥」，不過他自認當天也有呼大麻。

強尼並在法庭上還原自己差點被切掉手指的慘況，當時安珀向他連丟兩個酒瓶，削斷了他中指指頭的三分之一，而他的傷口後來曾兩度感染抗藥性金黃葡萄球菌，嚴重到差點要截肢，最後做了3次手術 才能保住手指。

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強尼並再度提起「大便事件」，提到有次與安珀大吵過後，外出參加音樂節活動後返家，被自家警衛告知安珀竟然大便在他的床上，「這真的太荒唐了，我只能用苦笑來回應」，雖然安珀否認「那是狗狗的排泄物」，不過強尼說自己的愛犬根本拉不出這麼大坨的糞便。

強尼並說安珀的個性怪異，每次收工回家時，安珀都會主動為他脫鞋，結果有次他自己脫鞋，沒想到安珀瞬間變臉痛罵他，讓他大為震驚，「接下來一年半內，她完全變了另一個人」，強尼另提供自己被痛毆的家暴 受傷照片，強調自己根本不像外傳一樣會打老婆，自己才是真正的受害者。

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先前因為安珀多次對外放話，害他被迪士尼 「神鬼奇航」系列開除，「他們明明還在販售史傑克船長的周邊商品，卻硬要跟我切割關係」，並說自己心灰意冷，即便迪士尼找他回歸演出，他也不會答應。