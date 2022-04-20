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強尼戴普自曝兒時陰影 控前妻安珀赫德切手指、抓傷

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普在法庭上積極對抗前妻安珀赫德。(路透資料照片)
強尼戴普在法庭上積極對抗前妻安珀赫德。(路透資料照片)

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，還在審理當中，日前強尼的私人保鑣西恩貝特在庭上作證，展示強尼臉上有傷的最新照片，並說多次看到強尼受傷，雖然從未目擊兩人動手，照片中明顯能看到強尼的臉部有明顯傷痕，包括瘀傷及抓傷。

強尼並在法庭上還原當初在2015年與安珀在澳洲度假時發生激烈爭吵，安珀向他連丟兩個酒瓶，削斷了他中指指頭的三分之一，而在當時錄音中，還能聽到醫生大衛基普、護士黛比洛德不斷尋找斷指的對話，也提到強尼的的傷口後來曾兩度感染抗藥性金黃葡萄球菌，嚴重到差點要截肢，最後做了三次手術才能保住手指。

強尼也提到自己與安珀之間的生活有如例行公事，每次收工回家時，安珀都會遞給他紅酒，為他脫鞋，結果有次到家，看到安珀在講電話，就自己脫掉鞋子，沒想到安珀表情極為不悅，向他責難「做了什麼？」並說那是她的工作，必須要由她拿，當時強尼大為震驚，覺得蛛絲馬跡慢慢浮現，「接下來一年半內，她完全變了另一個人」。

強尼也提到小時候受到母親的心理、暴力對待，再加上又見證父親的不告而別，讓他身心俱疲，只能寄情於酒精、藥物，「我們這些小孩都會感到驚恐，她走過時會護住自己，因為不知道會發生什麼事」，也承認真的曾說過要將安珀腐爛的屍體肢解，放在Honda Civic後車廂，「我為這樣的用語感到慚愧，當時正在氣頭上，這種炙熱的痛苦讓我心靈進入黑暗深淵」。

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