楊紫瓊闖「熱狗宇宙」變換40套造型吃苦頭

楊紫瓊在片中的功夫宇宙。(圖:双喜電影提供)

楊紫瓊在奇幻動作片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)展現許多不同的造型，至少有40個不同的造型，包含「臥虎藏龍」俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等，甚至一天就換上10種不同的造型，也因此致敬不少電影 ，看一部抵百部片，在打造女明星宇宙的造型時，兩人也努力研究王家衛電影，天馬行空塑造熱狗宇宙的時候，也讓楊紫瓊吃了不少苦頭，日前還在社群曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。

楊紫瓊(右)和潔米李寇帝絲(左)身在熱狗宇宙。(圖:双喜電影提供)

除了楊紫瓊有千變萬化的造型，飾演女兒的史蒂芬妮許也有不少華麗的打扮，尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」有粉紅貓王、貝果宇宙的女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮，參考不少韓流巨星的時尚風格，搭配史蒂芬妮許精湛的演技讓人看得目不轉睛，史蒂芬妮許接受外媒採訪時也樂得分享：「我非常喜歡貓王的服裝跟粉紅色的頭髮，跟皮帶上的豬！」關於豬八土扒姬（英文：Jobu Tupaki）這個名字的由來，史蒂芬妮許解答是導演 丹尼爾關（Dan Kwan）在瀏覽嬰兒有趣名字的時候得到的靈感，也向「星際大戰」丘巴卡一角致敬。

「媽的多重宇宙」因為疫情嚴峻一度延宕，開拍時還邊拍攝邊剪輯，製作楊紫瓊跟關繼威坐在車上的對手戲份時，由於一個人在巴黎，另一個人在洛杉磯，只好透過ZOOM來拍攝，並找來「賭神」性感「骰后」西脇美智子擔任楊紫瓊的替身，連導演丹尼爾舒奈特都親自下海詮釋潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）那隻想抓走楊紫瓊的手，整個劇組相互合作完成這個不可能的任務，在38天內拍攝完畢。

楊紫瓊來到女明星宇宙。(圖:双喜電影提供)

潔米李寇帝絲也為戲增肥並且弄醜自己，在接受外媒訪問的時候，她不只一次表示很開心跟楊紫瓊合作：「我學到很多，她是師傅，我是學生，她教我的不是出拳的力度，而是如何接拳，這是一種藝術。」感情好的兩人也很常在社群曬「戀人」照。

最令人驚豔的還有電影手繪海報，是由華裔插畫家詹姆斯簡（James Jean）所繪製，他曾為漫威跟DC等畫過漫畫封面，也為「銀翼殺手2049」與「水底情深」等電影海報操刀過，連BTS防彈少年團也相當喜歡他的畫風，並且與之聯名。

電影手繪海報，是由華裔插畫家詹姆斯簡（James Jean）所繪製。(圖:双喜電影提供)

這次繪製「媽的多重宇宙」海報融入不少電影彩蛋，詹姆斯簡跟導演丹尼爾關同樣來自台灣的移民家庭 ，他相當理解那種文化跟自我探索中的分裂跟掙扎，丹尼爾關受訪也提到「媽的多重宇宙」就像一部自傳電影，因為當年全家移民紐約時，家裡也開了一家自助洗衣店，他長大後也很常回去那邊探望祖父。