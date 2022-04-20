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最強靈媒拒進入 木村拓哉愛女闖「北陸最恐怖靈異地」

記者黃保慧／即時報導
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供

日本恐怖大師清水崇導演的「恐怖村莊系列」推出第三彈作品「牛首村」，找來日本天王木村拓哉的愛女Kōki,（木村光希）領銜主演，這也是她的演員出道作品，她表示：「覺得自己的世界觀真的都改變了呢，不論是看待事物的方式和感受方法。」更透露父親木村拓哉與母親工藤靜香都給了她許多建議，以及對她的鼓勵：「劇本內頁有父親寫下的訊息『Enjoy and do your best!』，在每天開始拍攝前我一定會看一次，對自己說過一遍後再進現場拍戲！」

「牛首村」以位在日本富山縣魚津市，被稱為北陸最恐怖靈異景點的「坪野礦泉」為故事舞臺，該地知名的「坪野飯店」在1982年倒閉後荒廢至今，據傳是因有小學生在尼斯湖樂園中發生意外死亡而受影響倒閉，老闆也在飯店的鍋爐室中自殺，之後此地便成為許多年輕人的試膽場所，恐怖靈異事件層出不窮。

日本網路上就謠傳：「朋友去試膽時看到有人影從2樓往下跳，他們見狀隨即開車離去，卻從車子後方傳來巨大聲響，當天雖然沒發生什麼事，友人卻在幾天後遭遇車禍，且車上有明顯的手印痕跡。」還有說：「朋友到謠傳中最恐怖的地下室試膽，之後就再也沒有見過他…」一連串的恐怖傳聞更讓這個地方變得更加詭異，複雜程度就連被稱為「最強靈媒」的宜保愛子女士都拒絕進入，而「牛首村」也到現場實際取景拍攝。

電影另一個取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」，又名「牛首隧道」，其名來自於位於牛首村（現為白山市）的八坂神社中供奉的神明「牛頭大王」。當地也有許多詭異傳聞與自殺事件，更有人表示曾看見「流著血淚的地藏菩薩」，以及「深夜被穿著喪服的老婆婆襲擊」等恐怖經歷。

延續「犬鳴村」、「樹海村」，清水崇導演再次將日本知名靈異景點作為電影拍攝題材，這次還加入了神秘的怪談「牛之首」，他表示：「單靠一個靈異景點或一個都市傳說是沒有辦法成為電影的，因此我將景點與毫無相關的內容組合在一起。就像在電影『樹海村』中也出現了「取子箱」，對於這些題材我加入了自己的見解，這次則是融合「牛之首」這個沒有真實樣貌的怪談。」「牛首村」將於5月20日在台上映。

電影取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」，又名「牛首隧道」。圖／車庫提供
電影取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」，又名「牛首隧道」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供
木村光希領銜主演「牛首村」。圖／車庫提供

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