我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／口罩令廢除？烏俄戰擴大、紐時任命新總編

美中防長首度通話 台海關係各說各話

藝人陶虹爆投資張庭公司分紅近12億 現火速切割

記者林汪靜／即時報導
中國藝人陶虹已要求從張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司退股。 圖／取自九派新聞
中國藝人陶虹已要求從張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司退股。 圖／取自九派新聞

消息指出，中國女演員同時也是張庭的閨蜜陶虹，從張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司5年分紅人民幣4.2億元（約6500萬美元），其中後3年人民幣2.6億元（約4100萬美元）的分紅是達爾威處於傳銷階段的分紅。目前，陶虹已要求從該公司退股。

據澎湃新聞，歷年分紅詳情分別為2018年人民幣0.28億元、2019年人民幣1.81億元、2020年人民幣0.59億元。

該部分的分紅均轉入了陶虹獨資控股的「北京最陶然服裝服飾有限公司（簡稱最陶然）」在中國建設銀行開具的帳戶。

14日，陶虹的公司工作人員對此回應稱，不清楚這件事。

天眼查App顯示，陶虹在上海達爾威貿易有限公司擔任董事並持股約1.93%，此外，她還透過北京最陶然服裝服飾有限公司持有達爾威公司約4.7%股份。

最陶然成立於2004年5月，2017年5月，該公司投資人由陶平變更為陶虹，100%持股，值得注意的是，最陶然共投資4家公司，除了達爾威公司外，該公司投資的上海淘不庭文化傳媒有限公司等另外3家公司也均與張庭夫婦相關。

與陶虹有直接關聯的16家公司中，14家為存續狀態，包括上海達爾威貿易有限公司、海南省洋洋得意文化傳播有限公司、北京真樂道投資管理有限公司等，版圖涉及影視、傳媒、貿易、投資等。

張庭夫婦公司近日名下96套房產被查封，價值人民幣17億元（約2.68億美元），對此，張庭公司TST庭秘密發布律師函回應，公司接受並配合相關部門的合法調查。

投資 北京 App

上一則

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

延伸閱讀

這首台灣37年前的歌曲 正鼓舞2500萬疫情中的上海民眾

這首台灣37年前的歌曲 正鼓舞2500萬疫情中的上海民眾
上海本輪疫情累計17死 孫春蘭要求以快制快 拚降死亡率

上海本輪疫情累計17死 孫春蘭要求以快制快 拚降死亡率
疫情緩？上海出院出艙數 大於新病例

疫情緩？上海出院出艙數 大於新病例
96房總價17億被查封 張庭、林瑞陽發律師函：案件複雜勿揣測

96房總價17億被查封 張庭、林瑞陽發律師函：案件複雜勿揣測

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗