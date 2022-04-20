藝人陶虹爆投資張庭公司分紅近12億 現火速切割

中國藝人陶虹已要求從張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司退股。 圖／取自九派新聞

消息指出，中國女演員同時也是張庭的閨蜜陶虹，從張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司5年分紅人民幣4.2億元（約6500萬美元），其中後3年人民幣2.6億元（約4100萬美元）的分紅是達爾威處於傳銷階段的分紅。目前，陶虹已要求從該公司退股。

據澎湃新聞，歷年分紅詳情分別為2018年人民幣0.28億元、2019年人民幣1.81億元、2020年人民幣0.59億元。

該部分的分紅均轉入了陶虹獨資控股的「北京 最陶然服裝服飾有限公司（簡稱最陶然）」在中國建設銀行開具的帳戶。

14日，陶虹的公司工作人員對此回應稱，不清楚這件事。

天眼查App 顯示，陶虹在上海達爾威貿易有限公司擔任董事並持股約1.93%，此外，她還透過北京最陶然服裝服飾有限公司持有達爾威公司約4.7%股份。

最陶然成立於2004年5月，2017年5月，該公司投資 人由陶平變更為陶虹，100%持股，值得注意的是，最陶然共投資4家公司，除了達爾威公司外，該公司投資的上海淘不庭文化傳媒有限公司等另外3家公司也均與張庭夫婦相關。

與陶虹有直接關聯的16家公司中，14家為存續狀態，包括上海達爾威貿易有限公司、海南省洋洋得意文化傳播有限公司、北京真樂道投資管理有限公司等，版圖涉及影視、傳媒、貿易、投資等。

張庭夫婦公司近日名下96套房產被查封，價值人民幣17億元（約2.68億美元），對此，張庭公司TST庭秘密發布律師函回應，公司接受並配合相關部門的合法調查。