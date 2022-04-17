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女兒出生半年 中國男星爆失聯1個月 妻絕望：已是第3次

記者陳慧貞／即時報導
王東妻Annepple爆料丈夫已失聯一個月。圖／摘自微博
王東妻Annepple爆料丈夫已失聯一個月。圖／摘自微博

43歲中國演員王東當年以模特兒出道，演藝圈浮浮沉沉近20年，雖參與過不少大戲如「大軍師司馬懿之軍師聯盟」，卻直到去年才以一齣「與君初相識」中的「仙師」一角走紅，演藝事業亮眼，未料近日他被妻子Annepple爆料已失聯1個月，不顧剛出生的女兒，半年來已無故失蹤3次。

王東妻最近多次在微博發文，5日即以女兒的口吻寫下：「又有1個月沒見到爸爸啦，希望爸爸快點回家看看我喲，哪怕只有一天」，6日還曬出丈夫在家中與女兒一起睡覺的照片，喊話：「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息，我和寶寶都想你」，聲聲呼喚丈夫返家，字裡行間流露內心焦急，但似乎未能得到另一半的回應。

由王東妻發文中透露，夫妻疑似婚變，事實上，Annepple早在今年1月即在微博po出與王東討論贍養費的對話紀錄，還自稱放下工作照顧孩子，但面對丈夫總是無故消失，令她不知所措，曾難過發文：「這是真的嗎？你為什麼要這樣對我..」

但妻子盼夫返家，王東在社群發文卻相當頻繁，最新一則貼文在12日，在此之前還有一天內發數則更新，足見並未失聯，但網友對他此舉實在不認同，紛紛留言勸「有時間發微博沒時間給老婆孩子，哪怕報個平安也行」、「你老婆孩子在找你，怎麼只知道生不知道養呢」、「快點回老婆吧」、「真把自己當仙師了」。

王東拍過多部電視劇，直到去年「與君初相識」中的「仙師」一角，知名度竄升。圖／摘自...
王東拍過多部電視劇，直到去年「與君初相識」中的「仙師」一角，知名度竄升。圖／摘自微博
中國演員王東。圖／摘自微博
中國演員王東。圖／摘自微博

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