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「侏羅紀世界」最終章兩代同堂 布萊絲看恐龍看到哭

記者陳建嘉／即時報導
「侏羅紀公園」、「侏羅紀世界」兩代演員齊聚「侏羅紀世界：統霸天下」。圖擷自YouTube
「侏羅紀公園」、「侏羅紀世界」兩代演員齊聚「侏羅紀世界：統霸天下」。圖擷自YouTube

「侏羅紀世界：統霸天下 (Jurassic World Dominion)」是「侏羅紀」三部曲最終篇章，自從前兩集締造全球30億美金紀錄之後，這回更集合兩個世代演員同台演出，找回「侏羅紀公園」三位元老山姆尼爾、蘿拉鄧恩和傑夫高布倫回歸，他們回憶起29年前初次共演，如今又能再度合作，「我們真的感到超興奮」。

克里斯普瑞特、布萊絲達拉斯霍華是「侏羅紀世界」系列主角，他們同時盛讚「侏羅紀公園」系列是這個世代的共同回憶，也說自己從小在「侏羅紀公園」看到恐龍、搖晃的水杯波紋時都非常激動，也很意外自己竟能與當年演員合作演出。布萊絲提到第一次進片場看到恐龍時，還一度感動到哭，「突然之間，以前看起來不真實的東西，現在都變得栩栩如生」。

「侏羅紀世界：統霸天下」再度用電腦特效打造栩栩如生的恐龍。圖／UIP提供
「侏羅紀世界：統霸天下」再度用電腦特效打造栩栩如生的恐龍。圖／UIP提供

「侏羅紀世界」首集導演柯林崔佛洛回歸執導第三集，他強調「侏羅紀世界：統霸天下」是這系列的終極盛事，也是大導演史蒂芬史匹柏從1993年開始發展系列的完結篇，「在拍『侏羅紀世界』的時候就知道這部電影會很特別，但當時完全沒想到能夠和山姆尼爾、傑夫高布倫與蘿拉鄧恩合作，這真的是太棒了而且超好玩」。柯林表示，目前系列的發展完全超出預期和想像，「很榮幸能把這兩個世代結合在一起，並將兩個故事線互相交叉，碰撞出精彩火花」。該片將於6月10日在全球上映。

「侏羅紀世界：統霸天下」將是系列三部曲最終章。圖／UIP提供
「侏羅紀世界：統霸天下」將是系列三部曲最終章。圖／UIP提供

導演 恐龍 電影

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