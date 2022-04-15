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人生哲學成就天王地位 半百木村拓哉「沒空挫折」帥爆

記者李姿瑩／台北報導
木村拓哉天王魅力依舊。圖／KKTV提供
木村拓哉天王魅力依舊。圖／KKTV提供

木村拓哉主演新戲「邁向未來的10 Count」在日本首播收視率開出11.8％、瞬間最高收視15.7%的好成績，身為日劇天王的他這次不耍帥，除了飾演拳擊教練外，還兼差當披薩外送員，把厭世台詞「隨時要死都可以」當成口頭禪，大走頹廢路線。

木村拓哉睽違2年再度接演連續劇，詮釋人生曲折的退役拳擊手。當被問到如何在忙碌的行程中練習拳擊，木村拓哉老實交代2個月前才首次接觸，總共只練了3次就投入拍攝。為了精進自己的拳擊動作，他主要利用拍戲的空檔調整姿勢，讓自己的動作更加有模有樣。

雖然在戲中的他放棄夢想也放棄人生，但現實生活中的木村拓哉完全沒有這些負能量。他在綜藝節目中被問到「進入演藝圈後有沒有遇過什麼挫折的經驗」，木村拓哉馬上回答：「我沒有時間感到挫折。」他解釋自己的理念是：「如果感到挫折，感覺就會接二連三挫折下去。所以遇到挫折，我會讓自己變得有彈性，才不會一折就斷。」

木村拓哉的人生哲學成就了他的天王地位，帥氣的答案讓一旁的女星滿島光讚嘆連連。如今他透過「邁向未來的10 Count」再度突破自我，並透過影片以中文「大家好」問候台灣觀眾，精實身材和銳利的眼神絲毫看不出他今年即將邁入50大關。

木村拓哉用中文向台灣粉絲致意。圖／KKTV提供
木村拓哉用中文向台灣粉絲致意。圖／KKTV提供

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