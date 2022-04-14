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2022坎城影展 阿湯哥「捍衛2」首映 湯唯、IU爭影后

記者陳建嘉／即時報導
湯姆克魯斯新片「捍衛戰士：獨行俠」將在坎城影展做世界首映。圖／UIP提供
湯姆克魯斯新片「捍衛戰士：獨行俠」將在坎城影展做世界首映。圖／UIP提供

2022年坎城影展公布入圍名單，相較於前兩年新冠肺炎疫情肆虐的低迷氣氛，今年大張旗鼓邀來湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」、湯姆漢克斯「貓王艾維斯」做世界首映，競賽片名單也無比華麗，有「下女的誘惑」導演朴贊郁執導，湯唯主演的新片「分手的決心」，另有是枝裕和首度執導韓片「Broker」。

湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」不僅在坎城做世界首映，阿湯哥也將到場出席活動，坎城影展另發文表示「感念湯姆克魯斯多年以來，對影壇的傑出貢獻，我們將為此特別致敬」，導演約瑟夫柯金斯基、方基墨、珍妮佛康納利也將出席，「捍衛戰士：獨行俠」共計拍攝800個小時做剪輯，阿湯哥並學習親自開戰鬥機上陣，他同時也掛保證「這部電影絕對會是影史創舉」

湯姆漢克斯、奧斯汀巴特勒主演傳記電影「貓王艾維斯」也會在坎城首映，官方單位也特別提及導演巴茲魯曼的兩部代表作「紅磨坊」、「大亨小傳」都在坎城首映，「貓王艾維斯」將承接這個傳統，湯姆漢克斯在片中飾演「貓王」的經紀人帕克，確定也會到場亮相。「魷魚遊戲」李政宰自導自演新片「Hunt」也會在坎城影展首映。

競賽片方面，「下女的誘惑」、「原罪犯」導演朴贊郁與華人女星湯唯合作懸疑電影「分手的決心」，「小偷家族」是枝裕和執導首部韓片「Broker」則邀來宋康昊、姜棟元、IU以及裴斗娜共同主演，這2部電影皆是今年影展獲獎的大熱門，湯唯與IU都有影后的入圍門票。

開幕電影則是法國黑色喜劇「Z」，翻拍日本賣座惡搞片「一屍到底」，故事仍將圍繞在一群努力想拍活屍電影的工作人員，見證他們經歷一連串荒謬瘋狂的冒險。2022年坎城影展將於5月17日正式開幕。

坎城影展特別讚賞湯姆克魯斯在娛樂商業電影上的成就。圖／UIP提供
坎城影展特別讚賞湯姆克魯斯在娛樂商業電影上的成就。圖／UIP提供
湯唯主演，朴贊郁執導「分手的決心」也闖入坎城影賽競賽片。圖／摘自推特
湯唯主演，朴贊郁執導「分手的決心」也闖入坎城影賽競賽片。圖／摘自推特
「紅磨坊」、「大亨小傳」導演巴茲魯曼新作「貓王艾維斯」也將在坎城影展世界首映。圖...
「紅磨坊」、「大亨小傳」導演巴茲魯曼新作「貓王艾維斯」也將在坎城影展世界首映。圖／華納兄弟提供
是枝裕和執導首部韓片，宋康昊(右起)、IU以及姜棟元主演的溫馨公路電影「Brok...
是枝裕和執導首部韓片，宋康昊(右起)、IU以及姜棟元主演的溫馨公路電影「Broker」也是今年坎城影展競賽大片之一。圖／車庫提供

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