強尼戴普與前妻法庭大戰 互控家暴求償1億元

強尼戴普出庭控訴前妻安珀赫德。(路透)

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德(Amber Heard)的誹謗官司，總算來到新的交戰時刻，強尼針對安珀2018年在「華盛頓郵報」發表反家暴 文章，怒控對方毀謗毀滅他事業，更求償1億美元，2人也在美國維吉尼亞州 出庭正面交鋒，互相控訴對方家暴。

強尼戴普2009年拍攝「醉後型男日記」(The Rum Diary)戀上安珀赫德，不過強尼的律師指出，安珀倒追而且假貼心，讓強尼深陷情網，而後對他家暴、言語霸凌，還當強尼希望對方簽署婚後協議，卻引來安珀大怒，「她對他叫罵，當他試著離開更變得暴力，對他丟瓶子、砸中他的手後破碎，他因此指尖嚴重受傷」，而當兩人離婚後，安珀曾說要將700萬美金和解金捐給洛杉磯兒童醫院，以及美國公民自由聯盟，但其實根本沒捐，也將自己塑造成「#MeToo運動的高貴生存者與代表」，讓強尼的事業重挫，無論是「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列、「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列都被換角，得不償失。

安珀赫德神色自若，反控強尼戴普家暴。(路透)

安珀則反控這些言行，並提到兩人2015年在澳洲 時，強尼曾在酒吧對安珀情緒勒索，除了不停對她丟瓶子，還拉著她在有破酒瓶的地上拖行，「他揍她、踢她，甚至威脅要殺了她，他說他恨她、不斷攻擊她，然後用酒瓶刺傷她」，強尼在旁則持續搖頭否認。

安珀的律師也批評強尼濫用毒品、藥物，反倒是安珀想陪他走出困境，「她以為可以幫他清醒或戒斷甚至導正他，她不停嘗試、尋求協助，也做了婚姻治療」，沒想到強尼的控制慾越來越強大，不讓安珀去工作，也控制前妻的生活起居，「強尼不讓她接任何性愛戲，會看她劇本」，還揶揄對方「睡過每個共事過的男星」。

不過強尼的律師承認他曾掙扎於藥物濫用問題，「戴普先生確實不完美，但他從未對赫德施暴」，也批評安珀虛構強尼的家暴，是為了提升安珀自己的名聲、事業，「強尼的名聲全毀，無論做了什麼，就算死去以後，這世界上仍會有一些人相信他是個會對女性施暴的人」。