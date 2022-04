強尼戴普與前妻法庭大戰 互控家暴求償1億元

強尼戴普出庭控訴前妻安珀赫德。(路透)

強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)的誹謗官司,總算來到新的交戰時刻,強尼針對安珀2018年在「華盛頓郵報」發表反家暴 文章,怒控對方毀謗毀滅他事業,更求償1億美元,2人也在美國維吉尼亞州 出庭正面交鋒,互相控訴對方家暴。

強尼戴普2009年拍攝「醉後型男日記」(The Rum Diary)戀上安珀赫德,不過強尼的律師指出,安珀倒追而且假貼心,讓強尼深陷情網,而後對他家暴、言語霸凌,還當強尼希望對方簽署婚後協議,卻引來安珀大怒,「她對他叫罵,當他試著離開更變得暴力,對他丟瓶子、砸中他的手後破碎,他因此指尖嚴重受傷」,而當兩人離婚後,安珀曾說要將700萬美金和解金捐給洛杉磯兒童醫院,以及美國公民自由聯盟,但其實根本沒捐,也將自己塑造成「#MeToo運動的高貴生存者與代表」,讓強尼的事業重挫,無論是「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列、「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列都被換角,得不償失。

安珀赫德神色自若,反控強尼戴普家暴。(路透)

安珀則反控這些言行,並提到兩人2015年在澳洲 時,強尼曾在酒吧對安珀情緒勒索,除了不停對她丟瓶子,還拉著她在有破酒瓶的地上拖行,「他揍她、踢她,甚至威脅要殺了她,他說他恨她、不斷攻擊她,然後用酒瓶刺傷她」,強尼在旁則持續搖頭否認。

安珀的律師也批評強尼濫用毒品、藥物,反倒是安珀想陪他走出困境,「她以為可以幫他清醒或戒斷甚至導正他,她不停嘗試、尋求協助,也做了婚姻治療」,沒想到強尼的控制慾越來越強大,不讓安珀去工作,也控制前妻的生活起居,「強尼不讓她接任何性愛戲,會看她劇本」,還揶揄對方「睡過每個共事過的男星」。

不過強尼的律師承認他曾掙扎於藥物濫用問題,「戴普先生確實不完美,但他從未對赫德施暴」,也批評安珀虛構強尼的家暴,是為了提升安珀自己的名聲、事業,「強尼的名聲全毀,無論做了什麼,就算死去以後,這世界上仍會有一些人相信他是個會對女性施暴的人」。