父曾逼裝避孕器…布蘭妮宣布懷第3胎 孩子爸貼獅圖甜回
人生超級戲劇化的「小甜甜」布蘭妮，曾經因為一連串公開失控行為被法庭判由父親監管，從此失去自主權，甚至還被父親逼迫裝避孕器，免得她若懷孕會打壞一堆已經談定的演出、影響收入，令外界同情不已。去年11月她的監管期終於結束，得以重新拿回人生主導權，近期她和未婚夫山姆開心享受海灘假期，也許在愉悅的氣氛下，連做人大計都特別順利，她在社群網站上宣布已經又懷孕，將迎接和山姆的第一個愛情結晶，她與前夫凱文費德林則有兩個兒子，各方都對她3度當媽充滿期待。
布蘭妮在文中透露，自己本來在茂宜島之旅中已經減了一些重量，沒想到只是再長回來，還在納悶腸胃到底怎麼了？山姆笑她大概是吃太多、胖到像懷孕，她還是去驗孕，結果是真的有了小寶寶。她表示接下來將不會太常公開抛頭露面，因為不想讓已經靠拍她的私生活賺了很多錢的狗仔攝影再有機會靠她發財，她在懷孕期間都會有憂鬱的情緒，因此會是很辛苦的，以往的女性都不能在懷孕期間抱怨自已的感受，幸好現代婦女已經可以公開大方的宣洩心情，她也會在孕期內天天做瑜伽，希望把愛和歡樂分享給大家。
全球各地廣大的布蘭妮粉絲，都為她相當開心，而孩子的爸山姆，則發了一張公獅母獅與小獅子溫馨依偎的圖案，寫道：「婚姻和小孩是一段充滿愛與尊重的強大關係中很自然的部分，身為人父是我一直很期待的，我也從不隨便看待，這是我人生中最重要的工作。」布蘭妮之前受訪時就曾透露想要為山姆生小孩，現在總算如願以償。
上一則
FB留言