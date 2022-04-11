父曾逼裝避孕器…布蘭妮宣布懷第3胎 孩子爸貼獅圖甜回

布蘭妮宣告懷孕，要第三度當媽。取材自Instagram

人生超級戲劇化的「小甜甜」布蘭妮，曾經因為一連串公開失控行為被法庭判由父親監管，從此失去自主權，甚至還被父親逼迫裝避孕器，免得她若懷孕會打壞一堆已經談定的演出、影響收入，令外界同情不已。去年11月她的監管期終於結束，得以重新拿回人生主導權，近期她和未婚夫山姆開心享受海灘假期，也許在愉悅的氣氛下，連做人大計都特別順利，她在社群網站 上宣布已經又懷孕，將迎接和山姆的第一個愛情結晶，她與前夫凱文費德林則有兩個兒子，各方都對她3度當媽充滿期待。

布蘭妮在文中透露，自己本來在茂宜島之旅中已經減了一些重量，沒想到只是再長回來，還在納悶腸胃到底怎麼了？山姆笑她大概是吃太多、胖到像懷孕，她還是去驗孕，結果是真的有了小寶寶。她表示接下來將不會太常公開抛頭露面，因為不想讓已經靠拍她的私生活賺了很多錢的狗仔攝影 再有機會靠她發財，她在懷孕期間都會有憂鬱的情緒，因此會是很辛苦的，以往的女性都不能在懷孕期間抱怨自已的感受，幸好現代婦女已經可以公開大方的宣洩心情，她也會在孕期內天天做瑜伽，希望把愛和歡樂分享給大家。

全球各地廣大的布蘭妮粉絲，都為她相當開心，而孩子的爸山姆，則發了一張公獅母獅與小獅子溫馨依偎的圖案，寫道：「婚姻和小孩是一段充滿愛與尊重的強大關係中很自然的部分，身為人父是我一直很期待的，我也從不隨便看待，這是我人生中最重要的工作。」布蘭妮之前受訪時就曾透露想要為山姆生小孩，現在總算如願以償。