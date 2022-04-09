我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

豪門女星收服貝克漢長子 「變形女」爸爸是川普好友

娛樂新聞組／綜合報導
貝克漢長子將與妮可拉佩茲結婚。（取材自Instagram）
貝克漢長子將與妮可拉佩茲結婚。（取材自Instagram）

足球金童貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）於9日舉行世紀婚禮，迎娶富家千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）。這對甜蜜的愛侶不僅貝克漢家族擁有高知名度，妮可拉佩茲的來頭也不小，除了是好萊塢影星之外，她的父親是億萬富翁Nelson Petz。

妮可拉佩茲作為一名演員最著名的作品是「變形金剛4：絕跡重生」、「降世神通：最後的氣宗」中飾演「卡塔拉」只是演技似乎還有待磨練，這個角色讓她在第31屆金酸莓獎上評為最差女配角。

不過職場不盡人意也沒關係，妮可拉佩茲的身後有富豪老爸支撐，Nelson Petz名下有P&G、溫蒂漢堡、麥迪遜花園廣場、Heinz食品等公司，同時還是投資大亨，和美國前總統川普有私交，總身價高達約17億美元，相較之下，貝克漢夫妻4.28億美元的身家簡直小巫見大巫。

而身為性感的「變形女」妮可拉佩茲的情史也很輝煌，在與布魯克林穩定交往前，她曾和吉吉哈蒂德的弟弟Anwar Hadid有一段情，就連小賈斯汀也曾拜倒在她的石榴裙下，但最後被小4歲的布魯克林收服，兩人在布魯克林的家人面前互許終身，並在爸爸Nelson Petz的見證下訂婚。

如今兩人即將成為夫妻，據外媒報導這場婚宴耗資300萬英鎊（約390萬美元），婚禮將在女方家位於棕櫚灘，價值7600萬英鎊的豪宅舉行，包括宴會、婚前派對預計連辦3天，雙方邀請300位親友見證甜蜜時刻。

布魯克林 足球

上一則

又被送作堆 舊緋聞男女布萊德彼特、莎莉賽隆又曖昧？

延伸閱讀

川普在賓州背書電視名醫代表共和黨參選參議員

川普在賓州背書電視名醫代表共和黨參選參議員
川普表態 支持電視名醫奧茲角逐賓州聯邦參議員提名戰

川普表態 支持電視名醫奧茲角逐賓州聯邦參議員提名戰
哈利&梅根、威廉&凱特又槓上 這一次竟然他們贏了？

哈利&梅根、威廉&凱特又槓上 這一次竟然他們贏了？
喜事頻傳 貝克漢兒將娶億萬妻 艾薇兒被求婚 班珍訂婚

喜事頻傳 貝克漢兒將娶億萬妻 艾薇兒被求婚 班珍訂婚

熱門新聞

安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24
汪小菲。圖／摘自微博

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

2022-04-04 16:31

超人氣

更多 >
數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶