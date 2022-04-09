豪門女星收服貝克漢長子 「變形女」爸爸是川普好友

貝克漢長子將與妮可拉佩茲結婚。（取材自Instagram）

足球 金童貝克漢的長子布魯克林 （Brooklyn Beckham）於9日舉行世紀婚禮，迎娶富家千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）。這對甜蜜的愛侶不僅貝克漢家族擁有高知名度，妮可拉佩茲的來頭也不小，除了是好萊塢影星之外，她的父親是億萬富翁Nelson Petz。

妮可拉佩茲作為一名演員最著名的作品是「變形金剛4：絕跡重生」、「降世神通：最後的氣宗」中飾演「卡塔拉」只是演技似乎還有待磨練，這個角色讓她在第31屆金酸莓獎上評為最差女配角。

不過職場不盡人意也沒關係，妮可拉佩茲的身後有富豪老爸支撐，Nelson Petz名下有P&G、溫蒂漢堡、麥迪遜花園廣場、Heinz食品等公司，同時還是投資大亨，和美國前總統川普有私交，總身價高達約17億美元，相較之下，貝克漢夫妻4.28億美元的身家簡直小巫見大巫。

而身為性感的「變形女」妮可拉佩茲的情史也很輝煌，在與布魯克林穩定交往前，她曾和吉吉哈蒂德的弟弟Anwar Hadid有一段情，就連小賈斯汀也曾拜倒在她的石榴裙下，但最後被小4歲的布魯克林收服，兩人在布魯克林的家人面前互許終身，並在爸爸Nelson Petz的見證下訂婚。

如今兩人即將成為夫妻，據外媒報導這場婚宴耗資300萬英鎊（約390萬美元），婚禮將在女方家位於棕櫚灘，價值7600萬英鎊的豪宅舉行，包括宴會、婚前派對預計連辦3天，雙方邀請300位親友見證甜蜜時刻。