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喜事頻傳 貝克漢兒將娶億萬妻 艾薇兒被求婚 班珍訂婚

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）被懷疑已和珍妮佛洛佩茲訂婚。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）被懷疑已和珍妮佛洛佩茲訂婚。（路透資料照片）

號稱全英國除皇室之外「第2家庭」的貝克漢一家，將於本周末在美國佛州的棕櫚灘為23歲長子布魯克林舉行婚禮，雖然貝克漢家族的身家已經夠讓平民百姓羨幕，不過布魯克林的另一半妮可拉佩茲，出身自億萬豪門，個人資產據估算就有貝克漢家的3倍多，布魯克林娶她還算是高攀了。

27歲的妮可拉佩茲曾主演過「變形金剛4：絕跡重生」、「降世神通：最後的氣宗」等片，近兩年她與布魯克林貝克漢時常在社群網站上發布親密合照，外界早就看好他們會結婚，現在佳期終於將至。根據歐美媒體報導，貝克漢夫婦已和其他幾位子女抵達佛州邁阿密，趁婚禮舉行前幾天，先好好享受當地的陽光，布魯克林則待在棕櫚灘為典禮作準備，地點就定在妮可拉佩茲家族於當地的豪華別墅。

英國「每日郵報」稱妮可拉佩茲的身家據估計有13億英鎊（約合台幣489億），貝克漢一家約3億8000萬英鎊（約合台幣143億），差距懸殊，因此妮可拉佩茲和布魯克林貝克漢應已簽妥婚前協議。

曾經有過兩段婚姻的艾薇兒，發布於巴黎鐵塔前接受男友Mod Sun求婚的照片，秀出手上心型大鑽戒，宣告將要第3度嫁作人妻， Mod Sun比她小3歲，特別為她準備了驚喜，安排塞納河遊船，然後在香檳、鮮花與小提琴演奏營造出的浪漫氣氛下求婚，她感動地直呼：「我願意，我永遠愛你。」

舊情復燃已經滿一年的班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，也被歐美媒體推測已訂婚，因為珍妮佛近日帶著女兒出門選購家具，被拍到手上戴著大戒指，疑似是班送上的婚戒，不過兩人都未公開表態。

艾薇兒（左）接受男友Mod Sun求婚。圖／摘自IG
艾薇兒（左）接受男友Mod Sun求婚。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢（左）即將迎娶億萬千金妮可拉佩茲。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢（左）即將迎娶億萬千金妮可拉佩茲。圖／摘自IG

布魯克林 佛州 英國

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