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當不成英雄了？「閃電俠」頻失控鬧事 華納有意趕出DC

記者陳建嘉／綜合報導
伊薩米勒原定明年6月帶來DC大片「閃電俠」。（截自YouTube）
伊薩米勒原定明年6月帶來DC大片「閃電俠」。（截自YouTube）

「閃電俠」伊薩米勒（Ezra Miller）失控打人負面新聞頻傳，他前年才在冰島的酒吧被拍到對女性鎖喉，曾經被懷疑恐遭電影公司換角，不料雖順利拍完該片，卻又在近日於夏威夷的卡拉OK吧鬧事被捕，接連鬧出失控醜聞，外媒爆料華納影業、DC高層已有意協議將伊薩米勒趕出DC影業，讓「閃電俠」成為他最後一部DC超級英雄電影。

根據「Rolling Stone」報導，由於伊薩米勒多次爆出失控暴力醜聞，所以華納、DC已與伊薩本人達成共識，未來會先暫停所有合作，但是已經拍完的「閃電俠」仍會按原計畫明年6月上映，只是之後可能在DC宇宙中可能難再看到伊薩米勒身影。另外，伊薩米勒在「怪獸與牠們的產地」系列有吃重演出，近期更在「怪獸與鄧不利多的祕密」有關鍵表演，但因鬧事被捕，目前皆未出席任何宣傳活動，也讓人顧慮他之後是否可能再演「怪獸」系列電影。

不僅如此，在奧斯卡頒獎典禮鬧出搧巴掌風波的威爾史密斯，照樣好不到哪裡去，威爾曾在「自殺突擊隊」飾演經典反英雄「死亡射手」，原本也預計要出個人電影，但美媒傳出目前華納影業已全面喊卡，暫時不與威爾合作。

伊薩米勒日前在夏威夷鬧事被捕。(路透資料照)
伊薩米勒日前在夏威夷鬧事被捕。(路透資料照)

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