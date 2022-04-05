王羽曾戀女星、空姐 更爆「被林青霞倒追」

王羽曾以「失魂」獲台北電影獎影帝。本報系資料照片

王羽 從影40多年，以「獨臂刀王」等眾多經典武俠電影聞名全球，是華人影壇公認巨星，他一生精采，情史也相當豐富，與大8歲的首任妻子林翠交往時，2人同是紅極一時的大明星，林翠當時還是有夫之婦，不過王羽仍熱烈追求，並在記者會公開告白會永遠愛林翠，在當年是轟動一時的新聞。

林翠長相甜美，有「學生情人」之稱，當時她本來已經嫁給導演 秦劍，無奈丈夫好賭破產，而她在失望透頂之際接受王羽的交往，2人結婚後生下3個女兒，但可惜這段婚姻撐不到7年，1975年便離婚，不過王羽待林翠仍用情極深，林翠在1995年因氣喘病逝時，王羽還曾對外沉重表示：「她從小就有氣喘毛病，真是可惜。」

但讓人意外的是，王羽曾與年僅22歲的林青霞交往，據傳是林青霞打電話倒追，兩人愛得火熱，不過王羽認為自己已有3個女兒，怕負面形象影響女方，才趕緊結束這段半年情。

王羽在1976年底與空姐王凱貞閃婚，但這段戀情也未能開花結果，多年後兩人分居時，王凱貞原想結束這段關係，但是王羽堅持拒絕，王凱貞便在婚內交往另一男友，讓王羽氣急敗壞在電視上坦承家醜，更在1999年到派出所報案，找警察 陪同他上門抓姦，發現王女與人同居後，兩人才終於離婚和解。

王羽一生情史豐富，10年前還自爆與小40歲的忠實粉絲戀愛，但在女方家長反對下，戀情談了4個月便告終。