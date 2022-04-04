「八歌浪」專輯設計獲葛萊美獎 主唱直呼像作夢

董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊合作的「八歌浪Pakelang」專輯獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，董事長樂團貝斯手林大鈞（大鈞、後左）、主唱吳永吉（阿吉、後右）4日到台東與吟唱隊團長蔣進興（前左）討論合作事宜，他們直呼「好像在作夢」。中央社

董事長樂團、第二代馬蘭吟唱隊合作的「八歌浪Pakelang」專輯獲葛萊美 獎最佳唱片包裝設計獎。消息傳回，樂團的大鈞、吟唱隊團長蔣進興等人直呼「好像在作夢」，與有榮焉。

「八歌浪Pakelang」是董事長樂團、第二代馬蘭吟唱隊跨界合作於2021年推出新專輯，在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第一代截然不同的音樂風貌。

董事長樂團貝斯手林大鈞（大鈞）、主唱吳永吉（阿吉）今天到台東與馬蘭吟唱隊團長、第一代團長郭英男的兒子蔣進興（蔣進興從母姓）討論合作事宜。

大鈞接受中央社記者訪問時直說「不可思議、不容易、與有榮焉」，他認為能夠入圍 已經很不容易，又能得獎真的很訝異，這是音樂獎項的最高殿堂，可以用台灣原住民 文化讓世界看到台灣，感到很欣慰。

他說，雖然是封面設計的獎項，但葛萊美獎也講究封面設計及裡面的音樂是否搭配，音樂也要在水準之上，才會覺得封面設計符合這張專輯的精神，很高興讓世界看到台灣，非常不容易。

台灣設計師李政瀚、于薇設計專輯「八歌浪Pakelang」獲第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，設計理念透過紙張堆疊出台灣東海岸山脈與人們高歌的優美稜線剪影，展現台灣海洋國家的意象。（然點設計工作室提供）中央社

大鈞表示，他一直對台灣文化有信心，流行音樂很難打進西方市場，但結合原住民這樣音樂在國外是聽得懂且覺得很棒的東西，董事長樂團與蔣進興合作，透過葛萊美頒獎典禮，讓世界看見台灣、看見出自台灣的作品，身為音樂人為台灣盡力，看到設計師李政瀚、于薇上台領獎時很感動。

大鈞指出，「八歌浪Pakelang」就是個祭典，這名詞是阿美族生活的一部分，生老病死、喜怒哀樂、婚喪喜慶都要八歌浪，同一首歌可以唱得很快樂，也可因應不同的場合、情感而有不同表現，例如打獵可唱得很雄壯，有人過世就唱得很悲哀，現在得獎了就要八歌浪一下，這就是生活。

「好像在作夢！」蔣進興說，入圍已經很高興了，沒想到得獎。八歌浪在阿美族就是慶功的意思，董事長樂團認為很特別，於是拿來當專輯名稱。

今年75歲的蔣進興是第二代馬蘭吟唱隊團長，傳承於父親郭英男。

前台東市長賴坤成表示，台東雖然人口數不多，但原住民的比例全國最高，不管是在運動、音樂都人才濟濟，每年金曲獎居乎都有台東人。

他說，不只是歌手，台東有潛力發展成南島傳統及流行音樂中心，不論在前製、後製、表演、軟硬體部分都有相當潛力，這是台東之光、台灣之光，趁著「八歌浪Pakelang」專輯獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的殊榮，希望各級政府重視台東這個培養孕育音樂的場域。