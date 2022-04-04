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開掌摑玩笑、力挺烏克蘭 葛萊美之夜歡樂不喧鬧

中央社拉斯維加斯4日綜合外電報導
諧星內特巴爾加茲（Nate Bargatze，中）在葛萊美頒獎典禮前開玩笑說：「他們說現在諧星在頒獎典禮表演笑話時，必須戴上這個。」語畢，立即戴上一個巨大的頭盔。Getty Images
諧星內特巴爾加茲（Nate Bargatze，中）在葛萊美頒獎典禮前開玩笑說：「他們說現在諧星在頒獎典禮表演笑話時，必須戴上這個。」語畢，立即戴上一個巨大的頭盔。Getty Images

第64屆葛萊美獎頒獎典禮首度在拉斯維加斯舉行，在這個原本是美國樂壇眾星閃耀、妙語如珠的日子，卻因上周奧斯卡典禮掌摑事件，以及國際間的烏克蘭戰爭等，歡樂而不喧鬧。

以下是法新社整理的葛萊美之夜重點回顧，沒有任何脫稿演出仍歡樂不減。

●大開奧斯卡掌摑事件玩笑

美國非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）一周前在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（Will Smith）老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌，回座後還對著克里斯洛克爆粗口，怒吼「少用你的臭嘴說我老婆的名字」，讓現場一陣尷尬。

3日晚葛萊美之夜主持人崔弗諾亞（Trevor Noah）、頒獎人奎斯特拉夫（Questlove）等人不約而同拿掌摑事件開玩笑。影歌兩棲的威爾史密斯也曾奪下葛萊美獎。

諧星內特巴爾加茲（Nate Bargatze）在頒獎典禮前開玩笑說：「他們說現在諧星在頒獎典禮表演笑話時，必須戴上這個。」語畢，立即戴上一個巨大的頭盔。

主持人崔弗諾亞則在典禮開場時說：「休想把這看作頒獎秀。這是一場讓我們頒發獎項的音樂會，我們將聽音樂、跳舞、唱歌，少用我們的嘴說人的名字，我們整晚只會給人頒獎，因此讓我們直接進入正題吧。」

「紮根合唱團」（The Roots）鼓手奎斯特拉夫（Questlove）上周從剛被甩巴掌的克里斯洛克手中接下奧斯卡最佳紀錄片獎。他說：「好的，我要頒獎了，相信大家會離我上百公尺遠。」

澤倫斯基呼籲樂壇支持烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過預錄的影片現身葛萊美獎頒獎典禮，呼籲各界支持他的國家，敦促音樂人「用你們的音樂填補沉默」。

澤倫斯基透過影片發言，美國歌手約翰傳奇（John Legend）之後上台，與烏克蘭歌手紐敦（Mika Newton）和詩人雅金楚克（Lyuba Yakimchuk）一同演出。

澤倫斯基說：「我們的音樂家穿著防彈衣而不是燕尾服。他們為醫院裡的傷者唱歌，甚至為那些聽不見他們樂聲的人唱歌。但無論如何音樂都會有穿透力。」

澤倫斯基表示：「請用你們的音樂填補沉默。今天以此講述我們的故事。請大家在社群網站、電視上講述戰爭的真相，以各種方式支持我們，但不能保持沉默。而後和平將降臨我們所有的城市。」

拿下5座葛萊美獎的大贏家美國爵士音樂家強巴提斯（Jon Batiste）表演組曲向烏克蘭致敬，烏克蘭國旗的影像在典禮台上飛舞。

●流行音樂成焦點

儘管今晚葛萊美獎是近來記憶中較低調的一次，但舞台上的演出卻未讓人失望。

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）向已故搖滾樂團「幽浮一族」（Foo Fighters）鼓手霍金斯（Taylor Hawkins）致敬，她穿上上頭有霍金斯肖像的T恤，在台上演唱「怪樂的不得了」 （Happier Than Ever）。

韓國男團BTS今晚雖未得獎，但他們一身007和駭客任務（Matrix）裝扮演唱英文單曲「奶油」（Butter），現場氣氛為之沸騰。

女神卡卡（Lady Gaga ）則在95歲傳奇低音歌王東尼班奈特（Tony Bennett）透過影片介紹出場後，演唱《Love for Sale》以及《Do I Love You》。東尼班奈特苦於罹患阿茲海默症，未出席葛萊美之夜。

●向逝者致敬

葛萊美之夜每年都會向過去一年逝世的樂壇人士致敬。今年則以紀念「幽浮一族」 鼓手霍金斯的影片開場，霍金斯上月前往哥倫比亞巡迴演出時辭世。

接著百老匯明星、同時也是東尼獎得主班普拉特（Ben Platt）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）和小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr），以及電影西城故事（West Side Story）演員瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）一起演唱已故百老匯音樂劇傳奇作曲人桑德海姆（Stephen Sondheim）作品組曲，以西城故事中為人所知的「某處」（Somewhere）一曲結尾。

今年葛萊美之夜致敬的已故樂壇人士還包括了滾石樂團（Rolling Stone）的華茲（Charlie Watts）、美國搖滾天王Meat Loaf（肉塊）、1960年代歌手蘿妮史派克特（Ronnie Spector），以及饒舌歌手DMX。

第64屆葛萊美獎頒獎典禮首度在拉斯維加斯舉行。圖為美國歌手約翰傳奇（John L...
第64屆葛萊美獎頒獎典禮首度在拉斯維加斯舉行。圖為美國歌手約翰傳奇（John Legend，右）與烏克蘭歌手紐敦（Mika Newton，左）一同演出。Getty Images

葛萊美 烏克蘭 澤倫斯基

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