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張惠妹巡演每唱必哭 悼亡父亡姊 演出一度中斷15秒

記者林士傑／即時報導
張惠妹連著3晚舉辦「ASMR」世界巡演。圖／聲動娛樂提供
張惠妹連著3晚舉辦「ASMR」世界巡演。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）3日在台北小巨蛋舉行第3場「ASMR」世界巡演，連著三晚一到每唱必哭的橋段都沒忍住，3日情緒更加濃烈，哭到泣不成聲，演出一度中斷15秒，一邊擦淚、補妝並消化情緒，她直言：「這幾首黏在一起其實有點恐怖，這個歌單我自己排的。」

她前幾次彩排「三月」都失控噴淚，因為想起七年前在小巨蛋舉辦「烏托邦世界巡城」演唱會前夕，二姊病逝帶來的重大打擊，且因忙於工作沒有見到最後一面，內心滿滿後悔，首場唱到淚流滿面，唱畢自責沒hold住，全程還得緊掐大腿避免掉淚。

第2場她仍難以壓抑內心激動情緒，演唱「三月」、「身後」都忍不住掉淚，昨晚第三場開唱時就自我打氣「前兩天每一場都有點激動，希望我情緒可以hold住」，表示前兩場結束後很自責，由於情緒太滿影響演出品質，「但你們不要hold，反正你們有戴口罩，（哭了）沒關係，別人不知道你們是誰。」

這回她唱「三月」時成功ㄍ一ㄥ住，清唱「我最親愛的」以及懷念亡父的「掉了」一曲沒有失控，未料演唱「身後」時淚水潰堤，全場感同身受跟著大哭。

「身後」由林俊傑作曲、HUSH填詞，是首描述失去至親之痛的作品，另外「身後」代表了在你身後、關於死亡的生命觀兩種意念，MV呈現往生者從解剖台到火葬、入塔的過程，開頭顯示的時間正是小燈泡遇害日期，更加引人不捨。

當初阿妹在MV完成之後，遲遲無法完整看完，僅僅用手機看過兩次，而且都是短短幾秒就迅速關掉，直到某日在同仁家裡開會，鼓起勇氣完整看完一遍後立刻暴哭，她曾說過：「對我來說『身後』不只是一首歌，是我找到了想念的方式。送給我在天堂的家人，我就是這樣想念妳的。」藏著對二姊的無盡思念。

修杰楷(左)、賈靜雯夫婦朝聖張惠妹「ASMR」世界巡演。圖／聲動娛樂提供
修杰楷(左)、賈靜雯夫婦朝聖張惠妹「ASMR」世界巡演。圖／聲動娛樂提供
張惠妹連著3晚舉辦「ASMR」世界巡演。圖／聲動娛樂提供
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