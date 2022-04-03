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貝克漢家準備為長子辦喜事 新娘財富多他們快3倍

記者蘇詠智／即時報導
布魯克林貝克漢（右）與妮可拉佩茲即將舉行婚禮。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢（右）與妮可拉佩茲即將舉行婚禮。圖／摘自IG

堪稱全英國除了皇室之外「第2家庭」的大衛與維多莉亞貝克漢一家，除了兩人都有極高知名度、都很會賺錢外，一起生養的3子1女也在維多莉亞有心經營下，各自都成為觀眾熟知的名人。

大兒子布魯克林儘管想當攝影師被笑專業能力不足、靠爸媽牽線，近來想轉型成廚藝短片網紅，也被消遣砸大錢根本無法回本，卻抓住了「變形金剛4：絕跡重生」女主角妮可拉佩茲芳心，而妮可拉是不折不扣的億萬千金，英國「每日郵報」指她的身家據估計就有13億英鎊（約17億美元），是貝克漢一家約3億8000萬英鎊（約5億美元）資產的3倍多。

23歲的布魯克林貝克漢跟弟妹們從小就養尊處優，是個衣食富足的大少爺，已經夠讓一堆英國百姓羨慕，結果和未來的妻子妮可拉一比，他還算是「高攀」了。不過布魯克林除了身家不及妮可拉，年齡也比她小4歲，在家裡可能會被妮可拉吃得死死，好在兩人現在還三不五時猛放閃，顯然仍在甜蜜的熱戀期。

據「每日郵報」報導，布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲即將在周末於她在佛羅里達州棕櫚灘的家族豪宅中舉行婚禮，砸下300萬英鎊（約394萬美元）的預算，一般人聽來恐已覺得是「世紀婚禮」的手筆，但對妮可拉的家人，這根本談不上「花大錢」。妮可拉與布魯克林據信已簽好婚前協議，一般情況下，布魯克林看來比較像是要保護自己資產的那一方，然而對象是妮可拉佩茲，那就是妮可拉保護自己的財產成分居多。

大衛和維多莉亞已經帶著小女兒哈波等飛抵佛州邁阿密，提前展開婚禮前置作業，包括要讓一大家子在婚禮上看來最搶眼，據傳英國哈利王子與妻子梅根也有可能會是觀禮貴賓，讓賓客陣容更受外界期待。

貝克漢一家準備迎來比他們有錢好幾倍的親家。圖／摘自IG
貝克漢一家準備迎來比他們有錢好幾倍的親家。圖／摘自IG

布魯克林 英國 哈利

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