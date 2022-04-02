班艾佛列克又激起舊愛新歡兩位珍妮佛心結？因這事惹禍

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲舊情復燃了一年，還是愛得公開、高調。（路透資料照片）

班艾佛列克 與珍妮佛嘉納離異後，原本還盡量維持和諧關係，假日會一起碰面帶小孩，或是各自輪流陪伴，但就在班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 舊情復燃後，與珍妮佛嘉納的關係也愈來愈不和平，最近更被傳因為班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲砸大錢添購新豪宅，而激起珍妮佛嘉納的怒火。

據「New Idea」雜誌報導，班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的6700萬美元比佛利山莊豪宅，整個佔地約562坪的面積，總共有17間衛浴和10間臥室，除了寬廣的生活空間與設施外，還包含家庭劇院、健身房、無邊際泳池，以及優美的高爾夫球場風光，還能遠眺洛城市中心的景致。

該刊物稱珍妮佛嘉納在離婚協議中是3個小孩的主要撫養者，孩子們本來也不特別喜歡跟爸爸相處，可是班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲一起買下的新豪宅太像皇宮，絕對令他們樂不思蜀，珍妮佛嘉納深怕他們愛到不想回自己家，認為班艾佛列克這麼做很不夠意思。她也希望孩子們年紀都慢慢增長，可以自我判斷作決定，而不是被奢華的享受所蒙蔽。想到班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的新家可能大勝自己家、騙走孩子們的心，就覺得非常不高興。

不過專門打臉八卦 的網站，稱珍妮佛嘉納前陣子也裝修了自己的豪宅，就算沒有班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的新家那麼大，也絕對夠寬敞舒適，絕對不會讓人不愛，八卦刊物就是沒事在硬炒話題。