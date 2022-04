葛萊美即將登場 眾星齊聚拉斯維加斯

第64屆葛萊美獎頒獎典禮將在4月3日登場。圖為11項提名成為本屆入圍大贏家的美國爵士歌手強巴提斯。美聯社

第64屆葛萊美 獎頒獎典禮將在4月3日登場,以11項提名 成為本屆入圍 大贏家的美國爵士歌手強巴提斯(Jon Batiste)以及許多流行樂壇巨星將齊聚一堂。

原訂於1月31日舉行的年度樂壇盛事葛萊美獎,因為COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情升溫延期至4月3日,同時將舉辦場地從原來的洛杉磯變更為拉斯維加斯,這也是典禮首次在賭城舉辦。

為了促進多元化,美國錄音學院(Recording Academy)將葛萊美獎4大獎:最佳年度唱片獎(Record of the Year)、最佳年度專輯獎(Album of the Year)、最佳年度歌曲獎(Song of the Year)和最佳新人獎(Best New Artist)入圍名額增至10個。

葛萊美獎登場的一週前,才發生美國影星威爾史密斯(Will Smith)在奧斯卡頒獎典禮掌摑非裔喜劇演員克里斯洛克(Chris Rock)的事件,使得這場一年一度的演藝圈盛事蒙上一層不可預知的面紗。

深夜政治諷刺談話節目「每日秀」(The Daily Show)主持人崔弗諾亞(Trevor Noah)將主持本屆葛萊美獎,小賈斯汀(Justin Bieber)、節奏藍調歌手H.E.R.及饒舌歌手蜜桃貓朵佳(Doja Cat)均入圍8個獎項。

葛萊美寵兒怪奇比莉(Billie Eilish)和樂壇新人奧莉維亞(Olivia Rodrigo)則雙雙入圍7個獎項。奧莉維亞演而優則唱,曾演出迪士尼影集的她,今年以首支單曲Drivers License(駕駛執照)成功轉戰樂壇。

19歲的「霸王級新人」奧莉維亞備受肯定的首張專輯Sour呼聲極高,預料將是其他歌手的頭號競爭者。其他入圍最佳新人獎的有怪奇比莉的哥哥菲尼亞斯(Finneas)、饒舌歌手薩維蒂(Saweetie)和獨立樂團Japanese Breakfast等人。

奧莉維亞有機會繼2020年怪奇比莉之後,成為史上第3位橫掃葛萊美4項最大獎的歌手。

不過,去年曾以電影「靈魂急轉彎」(Soul)原聲帶奪得奧斯卡金像獎最佳原創配樂的強巴提斯,抱回葛萊美獎鍍金獎杯的機會最多,他一口氣囊括兩大主要獎項在內共11項提名。

女神卡卡(Lady Gaga)與95歲的爵士樂歌手東尼班奈特(Tony Bennett)則以共同合作的專輯「爵愛經典」(Love For Sale)強勢入圍6個獎項。