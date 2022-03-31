布魯斯威利因病息影 金酸莓獎正式撤回「爛片王」

海利喬奧斯蒙(左)期許布魯斯威利早日康復。（取材自推特）

67歲動作巨星布魯斯威利 （Bruce Willis）3月31日突然透過聲明，證實他已罹患失語症，宣告將退出影壇專心治療，他的前妻黛咪摩爾、現任妻子艾瑪赫名及孩子們共同署名證實，金酸莓獎先前批評他是「爛片之王」，更特別頒發「布魯斯威利最糟演出獎」，如今受到網友抨擊之後，決定撤銷獎項，並向布魯斯威利再度道歉。

金酸莓獎將聲明發給媒體「Indiewire」，並透過聯合創始人約翰威爾森、莫墨菲發表聲明，「經過深思熟慮，金酸莓獎決定撤銷授予布魯斯威利的爛片獎，因為他最近的診療結果，如果某人的健康狀況是他表現出的其中一個因素，我們必須承認給他一個金酸莓獎是不合適的」，同時他們也撤銷雪莉杜瓦42年前在「鬼店」的最爛女演員的提名 ，「在那之後，我們發現杜瓦的表現，是受到導演 史丹利庫布立克在整個拍片過程給予她的霸凌對待，我們也想趁此機會撤銷提名」。

布魯斯威利息影之後，引起許多明星感慨，與他合作「靈異第六感」的昔日童星海利喬奧斯蒙發文祝賀他早日康復，並稱與他合作是極其榮幸的事，與他合作最後一部電影的女星凱莉葛萊森同樣也大讚布魯斯威利的敬業，「他有著美麗的靈魂」。