威爾史密斯失控打人 典禮製作人爆「警察本來要抓他」
威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上因不堪妻子受辱衝上主持台給了諧星克里斯洛克一巴掌，至今餘波盪漾，奧斯卡典禮製作人威爾派克最近接受「早安美國」採訪，直呼「那對我而言是一個非常痛苦的時刻」，另外補充當天洛杉磯警方真的要上前逮捕史密斯，但被克里斯洛克制止。
威爾派克提到他當晚相當意外，一整晚不跟威爾史密斯說話，不過當天洛杉磯警方有向他以及克里斯洛克表示，如果願意，他們可以當場逮捕這位奧斯卡影帝，「他們說他們準備好了，我們會抓他，我們已經準備逮捕他，你們可以提出指控」，不過派克表示克里斯當下聽到這些話時，只是不斷表示「不，我很好，我真的很好」，派克則勸洛克「讓他們放手去做吧」，而當警察再次詢問洛克時，洛克仍堅決說「不」。
另外，美國影藝學院曾在聲明中提及，當天在暴力事件爆發後，曾要求威爾史密斯離場遭拒，但根據八卦媒體「TMZ」表示影藝學院說謊，製作人威爾派克要求威爾留下來，還說「我們不想讓你離開」，此外「綜藝報」也指出「威爾從未被正式要求離場」，相較於威爾派克受訪時的強硬指控，目前仍是兩造說法。
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