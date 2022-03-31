威爾史密斯失控打人 典禮製作人爆「警察本來要抓他」

威爾史密斯掌摑克里斯洛克。（路透）

威爾史密斯 在奧斯卡 頒獎典禮上因不堪妻子受辱衝上主持台給了諧星克里斯洛克一巴掌，至今餘波盪漾，奧斯卡典禮製作人威爾派克最近接受「早安美國」採訪，直呼「那對我而言是一個非常痛苦的時刻」，另外補充當天洛杉磯 警方真的要上前逮捕史密斯，但被克里斯洛克制止。

威爾派克提到他當晚相當意外，一整晚不跟威爾史密斯說話，不過當天洛杉磯警方有向他以及克里斯洛克表示，如果願意，他們可以當場逮捕這位奧斯卡影帝，「他們說他們準備好了，我們會抓他，我們已經準備逮捕他，你們可以提出指控」，不過派克表示克里斯當下聽到這些話時，只是不斷表示「不，我很好，我真的很好」，派克則勸洛克「讓他們放手去做吧」，而當警察再次詢問洛克時，洛克仍堅決說「不」。

另外，美國影藝學院曾在聲明中提及，當天在暴力事件爆發後，曾要求威爾史密斯離場遭拒，但根據八卦媒體「TMZ」表示影藝學院說謊，製作人威爾派克要求威爾留下來，還說「我們不想讓你離開」，此外「綜藝報」也指出「威爾從未被正式要求離場」，相較於威爾派克受訪時的強硬指控，目前仍是兩造說法。