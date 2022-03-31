陳喬恩老公背景如「王子」 爸爸卻曾直言：不喜歡

陳喬恩(右)與Alan交往2年感情甜蜜，終成眷屬登記結婚。圖／截圖自IG

42歲的陳喬恩與小9歲的馬來西亞富二代「Alan」曾偉昌登記結婚，兩人是透過節目「女兒們的戀愛」相識，如今終成眷屬，節目畫面也被翻出，當時兩人第一次相遇是在雨中，場面浪漫。

第一次相見時，陳喬恩看到對方在雨中等自己，嬌嗔：「他在雨中等我耶。」而Alan和陳喬恩約定當天找一個「耳朵上有花的人」，真的在自己耳朵後面畫了一朵紅玫瑰，陳喬恩看了相當驚喜，事後受訪表示：「我覺得這點很加分，很有創意。」

但看著兩人約會畫面的陳爸卻一臉嚴肅，被主持人問第一印象，表示：「我覺得小孩子（陳喬恩）會不喜歡（長相）。」被主持人虧：「不說自己不喜歡。」同時陳爸似乎也覺得真要把女兒嫁去馬來西亞太遠了，嘉賓打圓場，表示Alan確實不是陳喬恩喜歡的「白白淨淨」花美男，而是健康陽光型男。

不過陳喬恩回應結婚問題時，提到家人對Alan的看法，表示：「我的家人朋友們都很喜歡Alan，感覺他來台灣兩年，交的朋友都比我還多。」看來Alan事後已努力打破岳父對自己第一印象的偏見。

Alan當時在節目中自我介紹工作性質，是「健康產品的研發與製造」，同時也是「業餘畫家」，他經常在IG上分享畫作，2月底時也曾在台北舉辦畫展 。不過上了節目後，Alan身分被起底，在馬來西亞是富二代，擁有3座莊園，前女友還是馬來西亞小姐，被形容在馬來西亞的生活有如「王子」。