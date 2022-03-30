我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價升+利率倒掛 股指終止連4漲

拜登通話澤倫斯基 再提供5億美元援助

貓女分享奧斯卡禮服照 搭配文字開酸威爾史密斯

記者吳曉涵／台北報導
柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。圖／Saint Laurent提供

第94屆奧斯卡頒獎典禮上的暴力行為持續受到熱議，威爾史密斯因為不滿長期受掉髮問題所苦的妻子被頒獎人克里斯洛克當中開玩笑，憤而上台賞了對方一巴掌。後續引起多方意見，有人力挺威爾史密斯，有人則是認為克里斯洛克不該遭受肢體暴力。而當天也在場的新版貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），也在典禮後以一種「特別」的方式表達對此事的看法。

柔伊克拉維茲昨日在IG發布兩張她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。第一張照片只見她身穿粉紅色Saint Laurent蝴蝶結禮服，一旁文字寫著「這是我在一場公然在舞台上打人的頒獎秀中穿的禮服。」另一張照片她穿著同樣出自Saint Laurent的白色貼身禮服，搭配著文字「這是我在一場公然在舞台上污辱、打人、充滿尖叫聲的頒獎秀後穿的禮服。」文字看似平鋪直述，但卻感受得到無力與無奈，也暗藏批判之意。

而曾經兩度主持奧斯卡的吉米基墨，也在事發後發表意見，他表示威爾史密斯在聽完克里斯洛克的玩笑後是笑著的，應該是因為隨後看到老婆難看的表情才想辦法補救。他大讚克里斯洛克被打後的態度：「如果是我，應該會大哭」。他更點名當天也在現場的貓女、蜘蛛人及水行俠，認為這些人演出超級英雄，但卻沒有人出手拯救被打的克里斯洛克。

柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型...
柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型...
柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。圖／Saint Laurent提供

威爾史密斯 奧斯卡 蜘蛛人

上一則

布魯斯威利宣布息影 家人證實患「失語症」

延伸閱讀

史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打

史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打
威爾史密斯呼人巴掌 85歲母震驚：從未見過他這樣

威爾史密斯呼人巴掌 85歲母震驚：從未見過他這樣
威爾史密斯掌摑風波 妻子受辱只是導火線 真正原因是

威爾史密斯掌摑風波 妻子受辱只是導火線 真正原因是
威爾史密斯打人 金凱瑞嗆好萊塢沒骨氣：是我就求償2億元

威爾史密斯打人 金凱瑞嗆好萊塢沒骨氣：是我就求償2億元

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

2022-03-27 02:24

超人氣

更多 >
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」