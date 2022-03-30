貓女分享奧斯卡禮服照 搭配文字開酸威爾史密斯

柔伊克拉維茲昨日在IG發布她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。圖／Saint Laurent提供

第94屆奧斯卡 頒獎典禮上的暴力行為持續受到熱議，威爾史密斯 因為不滿長期受掉髮問題所苦的妻子被頒獎人克里斯洛克當中開玩笑，憤而上台賞了對方一巴掌。後續引起多方意見，有人力挺威爾史密斯，有人則是認為克里斯洛克不該遭受肢體暴力。而當天也在場的新版貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），也在典禮後以一種「特別」的方式表達對此事的看法。

柔伊克拉維茲昨日在IG發布兩張她在奧斯卡紅毯上和參與會後派對的照片，看似分享禮服造型，實際是表達對威爾史密斯揍人事件的意見。第一張照片只見她身穿粉紅色Saint Laurent蝴蝶結禮服，一旁文字寫著「這是我在一場公然在舞台上打人的頒獎秀中穿的禮服。」另一張照片她穿著同樣出自Saint Laurent的白色貼身禮服，搭配著文字「這是我在一場公然在舞台上污辱、打人、充滿尖叫聲的頒獎秀後穿的禮服。」文字看似平鋪直述，但卻感受得到無力與無奈，也暗藏批判之意。

而曾經兩度主持奧斯卡的吉米基墨，也在事發後發表意見，他表示威爾史密斯在聽完克里斯洛克的玩笑後是笑著的，應該是因為隨後看到老婆難看的表情才想辦法補救。他大讚克里斯洛克被打後的態度：「如果是我，應該會大哭」。他更點名當天也在現場的貓女、蜘蛛人 及水行俠，認為這些人演出超級英雄，但卻沒有人出手拯救被打的克里斯洛克。