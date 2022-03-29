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威爾史密斯一掌驚動好萊塢 業界高層不吭聲

中央社洛杉磯28日綜合外電報導
威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑事件餘波盪漾，但有權勢的好萊塢經紀商卻仍對外保持沉默。(美聯社)
威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑事件餘波盪漾，但有權勢的好萊塢經紀商卻仍對外保持沉默。(美聯社)

電影明星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑男星克里斯洛克，即使名人紛紛在社群媒體上批評這起動粗事件，有權勢的好萊塢經紀商卻仍對外保持沉默。

非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）昨天在第94屆奧斯卡頒獎典禮上拿威爾史密斯（Will Smith）妻子潔妲（Jada）光頭造型開玩笑，威爾史密斯氣得衝上台賞他一記耳光。威爾史密斯今天發聲明致歉。

路透報導，有觀察人士認為，部分人對此事反應平淡，證明了威爾史密斯在好萊塢廣受歡迎，以及他強大的票房聲望。

負責頒發奧斯卡獎項的美國影藝學院（AMPAS）譴責這起攻擊事件，並執行正式調查，「將研究進一步採取行動」；根據學院行為守則，這些行動可能包括撤銷威爾史密斯的獎項，或將他逐出學院。美國影藝學院約有9900名成員，包括演員、導演、服裝設計師、攝影指導等電影工作者。

但業界人士透露，53歲的威爾史密斯是最賺錢的明星之一，好萊塢不太可能集體摒棄他。

一名經驗豐富的好萊塢交易推手說：「我認為目前的態度是，製片公司希望一切煙消雲散，好像從未發生過。」

另一名業界高層預料這場爭議終將平息，還說威爾史密斯「才華洋溢，演技精湛…這（爭議）只是一時，不會有長期甚至短期影響」。

威爾史密斯 好萊塢 奧斯卡獎

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