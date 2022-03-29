非要開病人玩笑？克里斯洛克友人為他喊冤 曝背後實情

克里斯洛克（左）開了不當的玩笑，被威爾史密斯當眾掌摑。（歐新社資料照片）

非裔諧星克里斯洛克（Chris Rock）在奧斯卡 頒獎典禮的舞台上，硬開台下潔妲蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的玩笑，稱很期待由理平頭的她主演的新片「魔鬼女大兵續集」，眼見潔達蘋姬已經明顯翻白眼，還要繼續堅持這是個好笑話，讓潔妲蘋姬的丈夫威爾史密斯 （Will Smith），從原本還裝笑到馬上上台，當全球觀眾眼前甩了他一巴掌，原來潔達蘋姬理平頭是因為自體免疫疾病帶來的脫髮現象讓她不想再為髮型傷腦筋，背後有其苦衷，克里斯洛克等於在傷口上灑鹽。

各方訝異克里斯洛克怎會堅持要開這個玩笑，甚至懷疑是否劇本上已經有，那他也很無辜，不過據轉播奧斯卡典禮的美國ABC電視網非戲劇節目部門主席羅伯密爾斯表示，這完全是克里斯洛克的即興演出，此笑話並沒有在典禮的劇本上，因而克里斯洛克是自作自受。

但他又為何那麼刻薄、非要這樣消遣病人？專門報導名人與明星八卦 的TMZ引述他友人的說法，稱他根本不知道潔妲蘋姬生病脫髮，還說他「一點都不是個刻薄的人」，也許他了解潔妲蘋姬的狀況後，就不會堅持口不擇言。