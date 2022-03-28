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根本還沒和好？威爾史密斯與克里斯洛克還沒講過話

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯掌摑克里斯洛克後，其實彼此沒在通話，尚未和好。路透資料照片
威爾史密斯掌摑克里斯洛克後，其實彼此沒在通話，尚未和好。路透資料照片

奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）在得獎前對於在舞台上開妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock）甩巴掌、回座後飆髒字，引起軒然大波，雖然同樣是典禮嘉賓的吹牛老爹（Sean "Diddy"Combs）事後表示他們之間已經和好，一切都只有愛、都是兄弟，然而據專門報導明星與名流八卦的TMZ的消息來源所述，這離事實情況相去頗遠。威爾史密斯和克里斯洛克在頒獎後各自前往不同的會後派對，沒有再同場之外，也到現在都還沒有講話，如何能和好？

TMZ報導，吹牛老爹身旁的消息來源改口表示，他從來沒說過克里斯洛克和威爾史密斯已經和好，他是分別和他們講話，然後再強調兩個人都是兄弟，彼此之間只有愛，顯然真正要打開這個結，沒有那麼容易，情況也尚未解決。克里斯的友人透露，他在頒獎當晚本來就沒想留下來待到典禮結束，在被威爾史密斯掌摑後，既激動又困惑，回到休息室換好衣服就離開，接著到了與威爾不同場的奧斯卡會後派對，想辦法解解悶，對於威爾史密斯的舉動還是耿耿於懷。

至於威爾史密斯則被拍到在奧斯卡會後派對上，拿著小金人開心跳舞、唱歌，推特上的討論亦很熱烈，不同國家網友在不同觀念下各自表述，有人認為威爾史密斯公開打人後居然還心情這麼好、在一群拿著手機對著他拍攝的人面前載歌載舞，心理有很大的問題，需要趕快求助，也有人覺得他替生病還遭嘲笑的妻子出氣，行為可以理解。

威爾史密斯被拍到在奧斯卡會後派對上載歌載舞，心情看來非常好。取材自推特
威爾史密斯被拍到在奧斯卡會後派對上載歌載舞，心情看來非常好。取材自推特

威爾史密斯 奧斯卡 八卦

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