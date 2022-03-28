安排3亞裔兒童上台諷刺亞裔 這傢伙也曾惹火李安

克里斯洛克與三位亞裔小孩的表演橋段，引發種族歧視爭議。（Getty Images）

演出過「致命武器」系列與「來去天堂」等片的黑人諧星克里斯洛克（Chris Rock），堪稱奧斯卡 頒獎典禮上最容易激怒人的明星，之前他兩度擔任主持人，分別得罪裘德洛與亞裔 人士，今年雖然只是來頒獎，還是讓威爾史密斯夫婦一個氣到在台下翻白眼、一個衝上台去打人。

一如不少黑人喜劇演員，克里斯洛克是在舞台上表演脫口秀起家，用尖酸的言詞製造笑料根本是家常便飯，但在奧斯卡頒獎典禮這樣的影壇年度盛會，他卻仍不收斂，難免招來批評。他在2005年主持頒獎時說道：「誰是裘德洛？為何這四年來我看過的電影 裡都有他？」還笑道：「你想找湯姆克魯斯，卻只能得到裘德洛；你想要羅素克洛，只找得到柯林法洛。」曾與裘德洛合作的影帝西恩潘之後上台頒獎，就回嗆：「為什麼電影裡都有裘德洛，因為他是個好演員。」裘德洛則傳再也不想理他。

十多年後克里斯洛克又再當奧斯卡典禮主持，安排三名亞裔兒童拎公事包上台，說他們是「最認真奉獻的、精準與勤奮工作的會計師。」取代往年奧斯卡典禮會安排計票的會計師事務所人員上台的橋段。

他還更加碼放話：「如果有任何人對這笑話感到不舒服，用你的手機發推特去抱怨吧，手機也是這些孩子們做的喔。」

這個段落以亞洲人向來在歐美人士心目中擅長數學以及工廠用童工的刻板印象做為嘲諷的元素，引來包括李安、吳珊卓等20多位亞裔影視名人，聯名向主辦奧斯卡的美國影藝學院抗議，不滿典禮上出現涉及種族歧視的刻板印象笑話。

已有兩次的教訓，克里斯又惹出爭議，這一次不但直接在全球觀眾面前挨打，還顏面無光，恐怕以後奧斯卡主辦單位會對是否再邀請他慎重考慮。